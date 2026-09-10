Plazo Fijo en dólares: los errores que hay que evitar antes de depositar los ahorros

Antes de hacer un plazo fijo en dólares conviene revisar la tasa, el plazo y las condiciones para evitar errores que reduzcan la ganancia.

Comparar tasas, elegir un plazo acorde a las necesidades y revisar las condiciones de renovación son claves antes de constituir un plazo fijo en dólares.

Un plazo fijo en dólares puede ser una alternativa para quienes buscan obtener un rendimiento sobre sus ahorros en moneda estadounidense sin venderlos. Sin embargo, antes de constituirlo es importante revisar las condiciones ofrecidas por cada entidad y no tomar la decisión únicamente por la tasa publicada.

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Uno de los principales errores consiste en inmovilizar dinero que puede necesitarse antes del vencimiento . A diferencia de una cuenta a la vista, el capital queda sujeto al plazo acordado y las condiciones para disponer de los fondos dependen del tipo de depósito contratado.

Uno de los primeros errores es aceptar la tasa del banco habitual sin comparar alternativas . Las entidades financieras pueden ofrecer diferentes rendimientos para depósitos en dólares, por lo que conviene consultar las condiciones vigentes antes de constituir la operación. El BCRA publica información sobre las tasas de interés de los depósitos y mantiene series específicas para este tipo de colocaciones.

También es importante diferenciar entre la tasa nominal anual y el rendimiento que efectivamente se obtendrá durante el período elegido . Un porcentaje expresado en términos anuales no significa que ese mismo rendimiento se cobre por una colocación de pocos meses.

Además, no conviene analizar únicamente el porcentaje. El ahorrista debe verificar el plazo mínimo, el monto requerido, la modalidad de constitución y las condiciones de renovación , ya que estos factores pueden cambiar el resultado final de la operación.

Invertir dólares que se pueden necesitar

Otro error frecuente es colocar en un plazo fijo dinero destinado a gastos próximos. El capital queda inmovilizado hasta el vencimiento en las condiciones pactadas, por lo que no debería utilizarse este instrumento para fondos que puedan necesitarse de manera inmediata.

Antes de realizar la operación, conviene separar los ahorros de emergencia del dinero destinado a inversión. Tener una parte de los dólares disponible permite afrontar gastos inesperados sin depender de la finalización del plazo elegido.

También es recomendable definir previamente el objetivo de la colocación. Si el dinero tiene un destino previsto para una fecha determinada, el plazo del depósito debería ser compatible con esa necesidad y no obligar al ahorrista a modificar sus planes.

No revisar qué ocurre al vencimiento

Un tercer error consiste en constituir el depósito sin verificar qué sucede cuando llega la fecha de vencimiento. Dependiendo de la modalidad seleccionada, pueden existir diferentes alternativas respecto del capital y los intereses.

La renovación automática merece especial atención. Si está habilitada, el dinero puede volver a quedar colocado por un nuevo período bajo las condiciones correspondientes, algo que puede ser inconveniente para quien esperaba disponer de los dólares al finalizar la primera operación.

Antes de confirmar el plazo fijo, es conveniente leer las condiciones sobre renovación, acreditación de intereses y disponibilidad del capital. Revisar estos puntos evita que una decisión tomada de manera automática termine inmovilizando los ahorros durante más tiempo del previsto.