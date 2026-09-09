Plazo fijo: qué banco paga más al invertir $500.000 + Agregar ámbito en









Las tasas para depósitos a 30 días varían entre entidades y pueden modificarse según el tiempo y las condiciones de contratación.

Las tasas para depósitos a 30 días varían entre bancos y pueden modificarse según la entidad y las condiciones de contratación.

Quienes tienen $500.000 disponibles y buscan una alternativa de corto plazo pueden comparar cuánto ofrece cada banco por inmovilizar ese dinero durante 30 días. Las tasas de los plazos fijos cambiaron respecto de los primeros días de septiembre y actualmente existe una diferencia importante entre las principales entidades.

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Según la última comparación publicada con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Banco Provincia ofrece la tasa más alta entre los bancos tradicionales, seguido por BBVA y Macro. La diferencia entre entidades puede parecer irrelevante cuando se mira solamente el porcentaje anual, pero al trasladarla a un depósito, define cuánto dinero recibe el ahorrista al finalizar el período.

Cuáles son las tasas de los principales bancos y cuál paga más El BCRA dejó de establecer una tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo. Por eso, cada entidad define el rendimiento que ofrece y puede modificarlo según las condiciones del mercado. Para el 9 de septiembre, las tasas nominales anuales informadas para los principales bancos son:

Banco Provincia: 21%

21% BBVA: 19,5%

19,5% Banco Macro: 19,5%

19,5% Banco Nación: 18,75%

18,75% Banco Credicoop: 18,5%

18,5% ICBC: 18,1%

18,1% Banco Ciudad: 18%

18% Banco Galicia: 17,75%

17,75% Banco Santander: 16,5%

16,5% Banco Patagonia: 16% El Banco Provincia encabeza el ranking entre las entidades tradicionales, con una tasa que supera en 1,5 puntos porcentuales a BBVA y Macro. El Banco Nación, que había ofrecido 20% al principio del mes, aparece ahora con 18,75%. Hay entidades que pagan tasas superiores fuera de este grupo. Por ejemplo, Reba aparece con 24% TNA, mientras que Banco CMF y Crédito Regional llegan al 23,5%.

Cuánto podés ganar con un plazo fijo de $500.000 en 30 días Con una inversión de $500.000, el rendimiento depende directamente de la TNA que ofrece cada entidad. Para calcular el interés de un depósito de 30 días se puede aplicar la tasa anual proporcional al período. Veamos algunos ejemplos:

con el 21% de Banco Provincia, los $500.000 generarían $8.630 de intereses durante 30 días. Al vencimiento, el ahorrista recibiría unos $508.630 en total

durante 30 días. Al vencimiento, el ahorrista recibiría unos en total en BBVA y Macro, con una TNA de 19,5%, el rendimiento sería de $8.014 , por lo que el capital final llegaría a $508.014

, por lo que el capital final llegaría a en Banco Nación, con una tasa del 18,75%, la ganancia sería de $7.705, con un monto final de $507.705 La diferencia se amplía al comparar con las entidades que tienen las tasas más bajas. Un depósito de $500.000 en el Banco Patagonia, con una TNA del 16%, dejaría $6.575 de intereses, para terminar con $506.575. Así, entre el 21% del Provincia y el 16% del Patagonia hay una diferencia de $2.055 por cada $500.000 colocados durante 30 días. Consejos antes de realizar un plazo fijo Antes de constituir el depósito, conviene revisar la tasa que ofrece el banco ese mismo día. Las entidades pueden modificar sus rendimientos y la comparación del BCRA funciona como una referencia para conocer las condiciones de cada institución. También hay que mirar si la tasa corresponde a clientes de la entidad o a no clientes, porque pueden existir diferencias. Algunas entidades publican condiciones específicas para quienes abren un depósito desde canales digitales o para personas que todavía no tienen una cuenta. Otro punto es el plazo. En un depósito tradicional, el dinero queda inmovilizado hasta la fecha de vencimiento. Si se necesitan los $500.000 antes de que terminen los 30 días, no se puede retirar el dinero anticipadamente como si se tratara de una cuenta bancaria común. Por eso, se recomienda colocar solamente fondos que no se vayan a necesitar durante ese período.