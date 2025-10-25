Plazo fijo con altos intereses: cuánto gano si invierto $750.000 hoy a 30 días

El Banco Nación ofrece distintas opciones de inversión para sus clientes con tasas de interés competitivas.

El plazo fijo se presenta como una opción de inversión segura para quienes buscan proteger su dinero en un contexto económico con inflación. Este instrumento financiero permite depositar un capital por un período determinado y obtener un rendimiento fijo. Aunque la ganancia puede no superar el aumento de precios, ofrece seguridad y previsibilidad , aspectos clave para los ahorristas.

El Banco Nación brinda diferentes alternativas de plazo fijo, con rendimientos que varían según el canal de contratación. Los clientes pueden optar por modalidades presenciales o electrónicas , cada una con tasas de interés distintas. Esta variedad permite adaptar la inversión a las necesidades individuales y al perfil de cada ahorrista.

Una inversión de $750.000 en un plazo fijo a 30 días en el Banco Nación ofrece diferentes rendimientos según la modalidad elegida:

Capital inicial: $750.000

Intereses generados: $27.123,29

Monto total al vencimiento: $777.123,29

Tasa Nominal Anual (TNA): 44%

Tasa Efectiva Anual (TEA): 54,07%

El Banco Nación pone a disposición un simulador de plazos fijos que facilita el cálculo de ganancias según el monto y el plazo seleccionado. Esta herramienta permite conocer con precisión los intereses generados y el monto total a recibir al finalizar el período.

Los ahorristas deben tener en cuenta que el dinero depositado no puede retirarse antes del vencimiento. Al finalizar el plazo, el inversor recibe el capital inicial más los intereses acumulados, lo que garantiza un rendimiento seguro y calculable.