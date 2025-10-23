Tras el aumento del dólar: qué pasa con las tasas del plazo fijo hoy, jueves 23 de octubre







El BCRA permite consultar las tasas de plazos fijos online en los principales bancos. Cómo comparar opciones y elegir la más conveniente este jueves 23 de octubre.

Plazo fijo jueves 23 de octubre Depositphotos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha implementado una modalidad de plazos fijos online que permite a los ahorristas constituir depósitos a plazo fijo en pesos de forma sencilla y sin necesidad de ser clientes de una entidad bancaria específica. Esta medida busca fomentar la competencia entre los bancos y ofrecer a los usuarios una herramienta segura para invertir sus ahorros.

A través del sitio oficial del BCRA, los usuarios pueden acceder a una lista de bancos que ofrecen plazos fijos online, comparar las tasas de interés vigentes y seleccionar la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Además, el proceso de constitución es completamente digital, lo que facilita el acceso y la gestión de las inversiones.

plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo: las tasas de interés en los principales bancos hoy, jueves 23 de octubre El Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite consultar diariamente las tasas de interés que ofrecen los principales bancos para plazos fijos online. Esto brinda a los ahorristas la posibilidad de comparar opciones y elegir la que más convenga según el monto y la duración del depósito.

En general, las tasas varían entre las entidades y pueden ajustarse según la política monetaria vigente y el plazo elegido. Los usuarios pueden revisar estas tasas directamente en el sitio del BCRA, lo que facilita tomar decisiones informadas antes de constituir un plazo fijo digital. Esta herramienta busca optimizar la inversión de los ahorros de manera transparente y segura. Aquí los números de Tasa Nominal Anual (TNA) correspondientes al jueves 23 de octubre:

Banco de la Nación Argentina: 44%

Banco Santander: 37%

Banco Galicia: 37%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 39%

BBVA: 40%

Banco Macro: 44%

Banco Credicoop: 39%

Banco ICBC: 40,8%

Banco Ciudad: 38%