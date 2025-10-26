Plazo fijo: cuánto gano si deposito $500.000 desde el home banking a 30 días







Una opción para quienes buscan invertir de manera segura y recibir un rendimiento garantizado.

Invertir en Plazo fijo: una buena opción para ahorrar y recibir siempre rendimientos. Ámbito

El plazo fijo es una opción de inversión segura en un escenario económico con variaciones constantes. Este producto financiero permite invertir un monto fijo durante un período determinado y recibir un rendimiento garantizado. Aunque el retorno puede no superar la inflación, brinda seguridad y predictibilidad, aspectos valorados por los ahorristas.

El Banco Nación ofrece distintas alternativas de plazo fijo, con rendimientos que cambian según el método de contratación. Los clientes pueden optar por realizar la operación de forma digital o presencial, cada una con tasas de interés diferentes. Esta variedad permite elegir la opción que mejor se adapte a las necesidades de cada inversor.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo en Banco Nación: cuánto obtengo si invierto $500.000 en octubre 2025 El Banco Nación dispone de un simulador de plazos fijos que permite calcular las ganancias según el monto y el plazo elegido. Esta herramienta proporciona información clara sobre los intereses generados y el monto total a percibir al finalizar el período.

Desde el Home banking Al depositar $500.000 a 30 días mediante el home banking, el simulador del Banco Nación muestra los siguientes resultados:

Capital inicial: $500.000.

Intereses generados: $18.082,19.

Monto total a percibir: $518.082,19.

Tasa Nominal Anual (TNA): 44,00%.

Tasa Efectiva Anual (TEA): 54,07%. En sucursal Si la operación se concreta de manera presencial en una sucursal, los valores difieren:

Capital inicial: $500.000.

Intereses generados: $13.972,60.

Monto total a percibir: $513.972,60.

Tasa Nominal Anual (TNA): 34,00%.

Tasa Efectiva Anual (TEA): 39,84%. Los inversores deben recordar que el capital queda inmovilizado hasta la fecha de vencimiento. Al finalizar el plazo, el ahorrista recibe el monto inicial más los intereses acumulados, lo que asegura un retorno estable y calculable. Esta característica hace del plazo fijo una herramienta confiable para quienes buscan resguardar y hacer crecer su dinero en un entorno económico con fluctuaciones.