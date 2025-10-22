Plazo fijo: cuánto gano si invierto $700.000 por 30, 60 y 90 días en el Banco Nación







Con los cambios puestos en marcha por el BCRA, las tasas de interés de las entidades financieras volvieron a moverse.

Las tasas de interés de los plazos fijos son distintas entre suscursales y hombenking para promover la inversión digital. Depositphotos

La inversión en plazos fijos es una de las formas más elegidas en Argentina para preservar ahorros en tiempos de inestabilidad económica. Con la eliminación del piso para establecer tasas de interés por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las entidades financieras ofrecen porcentajes de interés cada vez más diversos.

Entre todos los bancos del país, uno de los más elegidos para realizar estos depósitos es el Banco Nación, que también es una de las entidades bancarias principales. Este ofrece un simulador de plazos fijos con el que se pueden calcular las ganancias con diferentes montos y períodos.

Por lo tanto, te mostraremos cuánto dinero se obtendrá al introducir $700.000 en sus plazos fijos por 30, 60 y 90 días.

Plazo fijo: cuánto gano al depositar $700.000 en 30, 60 y 90 días tasas interés plazo fijo inversiones Depositphotos Según el simulador online, al invertir $700.000 por 30 días, la Tasa Nominal Anual (TNA) en los depósitos electrónicos será del 44%, mientras que en las sucursales alcanza el 34%. Por otro lado, la Tasa Efectiva Anual (TEA) equivaldrá al 54,07% y al 39,84% respectivamente, por lo que al finalizar el plazo se recibirá un total de $725.315,07 en los plazos fijos del homebanking, y $719.561,64 en los presenciales.

Por otro lado, al depositar dicho monto por 60 días, LA TNA alcanzará el 42% en los plazos electrónicos y el 34,25% en los de sucursales. Asimismo, la TEA en ambos casos será del 50,10% y del 39,54% respectivamente, lo que implica que el monto total obtenido una vez que termine este período equivaldrá a $748.328,77 en los digitales y a $739.410,96 en los presenciales.

Finalmente, al ingresar $700.000 por 90 días en los plazos fijos del BNA, la TNA alcanza el 34,25% en los depósitos presenciales y el 40% en los electrónicos; mientras que la TEA será del 38,93% y del 46,45% respectivamente. Debido a esto, se obtendrán $59.116,44 y $69.041,10 de intereses en cada uno, por lo que los valores finales serán $759.116,44 para las sucursales y $769.041,10 para el homebanking.

