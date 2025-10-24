Plazo fijo: qué tasa pagan los principales bancos hoy, viernes 24 de octubre







Los bancos ajustaron sus tasas de interés para los plazos fijos en pesos este viernes 24 de octubre. El BCRA publicó las opciones disponibles para operar online.

Este viernes 24 de octubre, los ahorristas argentinos vuelven a poner el foco en los instrumentos seguros de colocación en pesos, que son los depósitos a plazo fijo.

En un contexto marcado por la inflación en alza y el tipo de cambio que representa una presión constante, mantener la liquidez en pesos exige la búsqueda de tasas que intenten preservar algo de poder adquisitivo.

Las distintas entidades bancarias ajustan sus propuestas en función de la competencia y de las pautas que establece el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En este escenario, los ahorristas están atentos no sólo a la Tasa Nominal Anual (TNA) ofrecida, sino también a si la entidad acepta no clientes y al canal, ya sea online o en sucursal. La normativa vigente habilita la realización de plazos fijos online en bancos donde uno no sea cliente, lo cual amplía las alternativas y la posibilidad de encontrar mejores rendimientos.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazo fijo: las tasas de interés hoy, viernes 24 de octubre Según el relevamiento del BCRA, este viernes 24 de octubre, algunas entidades vuelven a ofrecer rendimientos para depósitos a 30 días que superan el 40 % anual para clientes y, en algunos casos, se acercan o superan el 50 % para no clientes. Aquí los números de los principales bancos:

Banco de la Nación Argentina: 44%

Banco Santander: 37%

Banco Galicia: 37%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 39%

BBVA: 40%

Banco Macro: 44%

Banco Credicoop: 39%

ICBC: 40,8%

Banco Ciudad: 38%

Cómo operan los bancos las tasas del plazo fijo hoy, 24 de octubre 2025.