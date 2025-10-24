Plazo fijo con altos intereses: cuánto gano si invierto $1.400.000 hoy a 30 días







Las tasas de interés obtuvieron un aumento puntual durante los últimos días, lo que se ve reflejado en los altos rendimientos de los depósitos.

Banco Nación ofrece un simulador online para calcular rendimientos de plazos fijos. Ámbito

Los plazos fijos son de las herramientas más elegidas a la hora de preservar los ahorros durante la incertidumbre económica y con la inflación. Este mes, las tasas de interés de los mismos volvieron a actualizarse y obtuvieron un aumento considerable, lo que es especialmente beneficioso para los usuarios que quieran aumentar sus ingresos.

Una de las entidades financieras más elegidas a la hora de hacer depósitos es el Banco Nación, ya que suele ofrecer tasas mayores al promedio. Este cuenta con un simulador online de plazo fijo, en el que los usuarios pueden calcular sus ganancias con distintos montos y períodos de tiempo.

Por lo tanto, te mostramos cuánto dinero podrás ganar al invertir $1.400.000 durante 30 días en los plazos fijos de este banco.

Plazo fijo en Banco Nación: cuánto gano a 30 días si deposito $1.400.000 tasas interés plazo fijo inversiones Depositphotos Gracias al simulador del BNA, se puede observar el total obtenido una vez finalizado el plazo en los dos tipos de depósitos que este ofrece.

En primer lugar, al invertir $1.400.000 por 30 días en los plazos fijos de sucursales, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 34%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) equivale al 39,84%. Debido a esto, se obtendrán $39.123,29 en intereses, lo que significa que al final del plazo, se obtendrán en total $1.439.123,29.

Por otro lado, los clientes del Banco Nación también pueden optar por los depósitos electrónicos, que se encuentran en el homebanking o en la app oficial. En estos, la TNA es del 44%, mientras que la TEA alcanza el 54,07%. De esta manera, se recibirán $50.630,14 en intereses y el monto total al final del plazo alcanzará los $1.450.630,14. De esta manera, se puede observar que los plazos fijos electrónicos son la mejor opción para invertir dinero actualmente en términos monetarios. La diferencia de tasas entre estos depósitos se debe al incentivo de operaciones digitales.

