Donald Trump avanza contra la Fed: se fijó una audiencia para intentar apartar a Lisa Cook en diciembre + Agregar ámbito en









La audiencia para desplazarla está prevista para el 14 de diciembre, mientras la gobernadora de la Reserva Federal niega de plano las acusaciones. Ningún presidente ha destituido jamás a un miembro del banco central de EEUU.

Audiencia en diciembre: Se fijó para el 14 de diciembre la audiencia sobre las acusaciones contra Lisa Cook.

La Casa Blanca fijó para el 14 de diciembre la audiencia prevista sobre las acusaciones de fraude hipotecario contra la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. La información fue revelada este miércoles por The New York Times, citando a un funcionario anónimo de la administración, en lo que representa una nueva escalada en los esfuerzos del presidente Trump por desplazarla de su cargo.

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El abogado de Cook había planteado dudas sobre la imparcialidad de la audiencia, y había solicitado a la Casa Blanca detalles formales sobre el procedimiento antes de aceptar una fecha para la citación.

La embestida contra la gobernadora se enmarca en una ofensiva de mayor alcance. Trump acumula más de un año intentando desplazar a Cook, en una serie de presiones inéditas para tomar el control de la Reserva Federal durante su segundo mandato. La maniobra no tiene antecedentes en la historia estadounidense, donde ningún mandatario removió a un integrante de la banca central. Frente a los embates del Ejecutivo, Cook rechaza enfáticamente las acusaciones y niega cualquier tipo de irregularidad.

Escalada política: Trump busca desplazarla en un movimiento sin precedentes en la historia de la Fed. La Corte Suprema dictaminó en junio que Trump no puede destituir a una gobernadora de la Reserva Federal "a su antojo", pero aclaró que podría hacerlo si le otorga previamente la oportunidad formal de defenderse de los cargos en su contra.

El detalle El principal asesor económico de Trump, Kevin Hassett, señaló la semana pasada a Bloomberg TV que los abogados de Cook habían aceptado una fecha en diciembre para lo que, según afirmó, será una audiencia imparcial. Hassett integra un comité de tres miembros creado por Trump para llevar adelante la audiencia y emitir una recomendación sobre su eventual destitución.

La abogada de Cook, Abbe Lowell, comunicó el mes pasado a la Casa Blanca que no estaría disponible para la fecha de la audiencia inicialmente anunciada —el 5 de noviembre— y que no podría asistir hasta después de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, programada del 8 al 9 de diciembre.