ATE levantó la protesta en aeropuertos a pedido de la Iglesia ante el arribo de León XIV: "Al Gobierno lo salvó el Papa"

El gremio decidió suspender las medidas que se iban a llevar a cabo este viernes, a pedido de la Conferencia Episcopal con el fin de reducir el conflicto social en la previa del arribo del Sumo Pontífice. Sin embargo, aclararon que serán retomadas cuando abandone el país.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) , Rodolfo Aguiar, anunció que se suspenderán las protestas para este viernes 5 de noviembre en aeropuertos nacionales e internacionales por pedido de la Iglesia Católica a raíz de la visita del papa León XIV . Sin embargo, aclaró que la retomarán en cuanto el Sumo Pontífice abandone el país.

Mediante una publicación en su cuenta de “X”, el titular del gremio de estatales ironizó respecto la decisión de posponer la medida de fuerza por el arribo del jefe de la Iglesia Católica: "¡Podríamos decir que en esta al gobierno lo salvó el Papa!".

Luego, Aguiar remarcó que desde el colectivo de trabajadores estatales son conscientes de la relevancia del viaje del Papa a la Argentina, el primero en 39 años desde la llegada de Juan Pablo II en 1987. "Por supuesto que los trabajadores entendemos la importancia histórica que tiene la llegada del sumo pontífice a nuestro país".

El sindicato señaló que la decisión se tomó como respuesta a un pedido realizado por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, quien expresó su preocupación por los inconvenientes que la medida de ATE podría ocasionarle al sistema aerocomercial.

“No vamos a ser nosotros quienes nos opongamos al encuentro de nuestro pueblo con León XIV y es por esto que hemos decidido atender este pedido de la Iglesia y su compromiso de mediar con el Ejecutivo nacional a los efectos de encontrar una resolución a nuestros reclamos", señaló Aguiar.

De todas maneras, le aclaró al Gobierno que el reclamo continúa. "Tiene que quedar claro que el conflicto sigue", subrayó y recordó: "La inseguridad en el sistema aerocomercial continúa y los sueldos siguen siendo de hambre".

En el mensaje, aclararon que el mismo viernes mantendrán una reunión a las 11 con el Subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, en la sede de Transporte con el objetivo de "garantizar todos los vuelos durante la visita papal".

Luego aclaró que "la medida sólo se suspende de manera temporal y será retomada de manera inmediata apenas concluya" la gira del Papa por Buenos Aires y Córdoba.

Para finalizar, indicó: "En respeto a las distintas creencias religiosas que profesan nuestros afiliados a lo largo y ancho del país, hacemos saber que este es un gesto a León XIV y no lo es ni a Javier Milei ni a Luis 'Toto' Caputo".

El reclamo de ATE

El reclamo de ATE se apoya en un presunto deterioro de las condiciones operativas en los aeropuertos nacionales e internacionales, que se suma a una denuncia por supuestos incumplimientos por parte del Gobierno nacional en materia de higiene, seguridad técnica y condiciones dignas de trabajo.

El gremio exige resguardar la integridad física del personal aeroportuario, las tripulaciones y los usuarios del sistema aerocomercial, a la par que reclama al Estado que cumpla con las obligaciones internacionales a las que adhiere la Argentina.

ÚLTIMO MOMENTO!!

ATE LANZA PROTESTAS EN TODOS LOS AEROPUERTOS EL 6 DE NOVIEMBRE!!



CADA VUELO SUSPENDIDO O DEMORADO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO!!



Están esperando a que ocurra una CATÁSTROFE para empezar a escuchar los reclamos y las advertencias de los trabajadores???

El… pic.twitter.com/oBrAePJJCB — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) November 2, 2026

Asimismo, el sindicato de estatales también cuestiona el destino de los $220.000 millones anuales que se recaudan en concepto de tasa aérea, un cargo que pagan los pasajeros al comprar sus pasajes.

Acorde con los números dados a conocer por la organización, menos del 10% de esos recursos retorna a la entidad para mejorar su capacidad operativa o para aumentar los salarios del personal.