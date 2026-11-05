El cierre de Ueno Bank sacude al fútbol paraguayo y pone bajo la lupa las inversiones de la Conmebol + Agregar ámbito en









El banco paraguayo fue intervenido en las últimas horas y sus mayores mandatarios fueron enviados a prisión. Ante esta situación, varios jugadores de la Albirroja preparan unas duras denuncias al respecto y mismo el ente que se encarga de organizar el fútbol en Sudamérica está pendiente a cómo se resuelve esta situación.

Tras los problemas en Paraguay con Ueno Bank, la Conmebol está a la expectativa de qué pasará con su patrimonio, en la antesala de la final de la Copa Sudamericana y Libertadores.

Ueno Bank cerró este jueves por pedido del Banco Central del Paraguay (BCP), tras una grave crisis financiera y política en el país. El cierre afecta al 60% de la población adulta, unos 2,9 millones de clientes, y golpea de lleno al fútbol sudamericano. La Conmebol quedó en el centro de las miradas por tener fondos invertidos en la entidad, justo en la antesala de las finales de la Copa Libertadores y la Sudamericana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De todos modos, el ente aseguró que los partidos y los premios no corren riesgo. En las esperadas finales de Estudiantes de La Plata frente a Palmeiras y Boca ante Atlético Mineiro, se estima que el reparto total alcance los u$s44,5 millones: u$s25 millones al ganador de la Libertadores y u$s7 millones al subcampeón de la misma; u$s10 millones al campeón de la Sudamericana y u$s2,5 millones al perdedor.

El conflicto con Ueno Bank no afectará a la Copa Sudamericana y a la Libertadores. Respecto a las inversiones de la Conmebol, con sede central en Luque, Asunción, se estima que mantenían unos u$s14 millones invertidos en el Ueno Bank, lo cual representa un 2,4% del total de los fondos administrados por la entidad.

El dato llamativo es que, en 2024, el banco se había transformado en uno de los siete patrocinadores de la Copa Sudamericana y también era sponsor de la Selección de Paraguay. Como gran parte de los premios de los jugadores quedó atrapada en la entidad, el plantel ya comenzó a manifestar su enojo en las redes sociales.

Sin ir más lejos, Gustavo Gómez, el capitán de la Albirroja, se expresó en su cuenta de Instagram tras lo sucedido: “El pueblo paraguayo merece que sus instituciones estén a la altura de la gente”, escribió en uno de los párrafos.

Ueno Bank en la camiseta de Paraguay. Este escándalo estalla justo cuando varios jugadores de Paraguay reclaman que todavía no cobraron los premios del Mundial 2026. En dicho certamen tuvieron una gran actuación: eliminaron a Alemania en dieciseisavos de final, con Orlando Gill como figura en los penales, y posteriormente cayeron en octavos de final a manos de Francia. Más allá del seleccionado, los jugadores que compiten en la liga guaraní también resultaron severamente perjudicados. Rogelio Delgado, presidente de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), anticipó que están realizando un censo para recopilar información sobre los damnificados, con el objetivo de brindarles atención legal y ayudarlos en el proceso. En diálogo con ABC Deportes, el directivo comentó: “Nadie se imaginaba que en este tiempo pudiera pasar una cosa como ésta. Estamos más que sorprendidos, preocupados por la situación. Vamos a tomar las mejores decisiones en beneficio de todo el conglomerado de futbolistas”, aseguró el directivo.