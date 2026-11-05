Cristian "Pity" Álvarez dio positivo por cocaína después de declarar en el juicio por homicidio + Agregar ámbito en









La clínica donde está internado comunicó el resultado y desaconsejó nuevos traslados al tribunal. El músico dijo que recibió la droga durante la audiencia.

“Pity” Álvarez dio positivo por cocaína en un control posterior a su declaración ante el tribunal.

Cristian “Pity” Álvarez dio positivo por cocaína en un análisis realizado después de asistir al juicio por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz. La clínica psiquiátrica de Castelar donde permanece internado desde el 2 de octubre informó el episodio a la Justicia y volvió a desaconsejar su participación presencial en las audiencias.

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El informe, fechado el 3 de noviembre y dirigido al Juzgado Nacional en lo Civil N.º 4, indicó que el músico reconoció haber recibido droga durante su salida al tribunal. “Me dieron dos bolsas, una la tomé allá y otra la traje para acá”, les dijo a los profesionales, según el documento.

De acuerdo con ese reporte, al regresar al establecimiento el personal intentó revisar sus pertenencias. Antes de que pudieran controlar los bolsillos, Álvarez destruyó un envoltorio de plástico mientras intentaba aspirar un polvo blanco. Consultado por los profesionales, respondió que era cocaína y sostuvo que se la habían entregado durante la audiencia, aunque se negó a identificar a esa persona.

La institución detalló que un estudio realizado el 29 de octubre había dado negativo, mientras que el análisis del 3 de noviembre detectó cocaína. El resultado no permite establecer por sí solo el momento exacto del consumo.

La clínica donde permanece internado desaconsejó nuevos traslados para participar presencialmente de las audiencias. RS La clínica pidió evitar nuevos traslados al tribunal Álvarez había concurrido el lunes al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 en ambulancia, acompañado por un médico, un enfermero y personas de su entorno. Según el informe, las medidas de seguridad impidieron que el enfermero permaneciera a su lado de manera continua.

Los profesionales advirtieron que durante esas salidas no pueden supervisar a las personas que se acercan al músico, lo que dificulta sostener la abstinencia y el tratamiento. Por ese motivo, reiteraron su recomendación de evitar los traslados para participar presencialmente del proceso penal. Su abogado defensor, Javier Baños, aseguró que desconocía el episodio. “Me enteré dando una nota”, expresó en declaraciones a Infobae. En su primera declaración en el debate, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados reconstruyó el conflicto con Díaz, sostuvo que se había sentido “acorralado” y manifestó arrepentimiento. El homicidio ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, en el barrio Samoré de Villa Lugano.

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