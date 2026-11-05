Papelera del Sur cerró su fábrica en Tornquist y deja 160 trabajadores sin empleo

Tras más de seis décadas de actividad, el Grupo HZ decidió discontinuar la producción por falta de rentabilidad y competencia importada. El municipio repudió la medida.

El cierre afecta ahora a 110 trabajadores comprendidos en el convenio colectivo y otros 50 empleados fuera de convenio.

Papelera del Sur, una histórica fabricante de cartulina reciclada ubicada en Tornquist, provincia de Buenos Aires, anunció el cierre definitivo de su planta industrial y alrededor de 160 trabajadores perderían sus empleos. La decisión fue tomada por el Grupo HZ, propietario de la compañía, que argumentó que la actividad había dejado de ser rentable por la competencia de productos importados y los elevados costos de producción.

El anuncio fue comunicado a los representantes sindicales durante una reunión en Bahía Blanca con autoridades de Interpack, otra de las empresas del conglomerado. Según explicó Gustavo Lanaro, secretario general del sindicato papelero, la noticia sorprendió a los trabajadores, que todavía mantenían expectativas de continuidad pese al deterioro que atravesaba la fábrica.

La situación se había complicado durante los últimos dos años y medio. En 2025, la planta llegó a funcionar apenas 15 días por mes y aplicó suspensiones con reducciones salariales del 30%. También se produjeron despidos y la plantilla, que entonces rondaba los 200 empleados, se redujo progresivamente.

El cierre afecta ahora a 110 trabajadores comprendidos en el convenio colectivo y otros 50 empleados fuera de convenio . Según informó el gremio, la empresa manifestó su intención de pagar las indemnizaciones y liquidaciones correspondientes antes de finalizar noviembre.

La historia de Papelera del Sur se remonta a 1960, cuando comenzó a operar en Tornquist bajo el nombre de Celulosa del Sur. En 1973 fue adquirida por el Grupo HZ , un conglomerado industrial argentino fundado por Herman Zupan, que había iniciado sus actividades en 1950 con un taller gráfico en Buenos Aires.

Con el paso de las décadas, la compañía se especializó en la fabricación de cartulina encapada reciclada, utilizada principalmente para elaborar envases de alimentos, medicamentos y otros productos de consumo masivo. Llegó a posicionarse como la única productora nacional de ese material y desarrolló capacidad para reprocesar más de 85.000 toneladas anuales de fibras recicladas.

El Grupo HZ también controla Interpack, dedicada a la fabricación de envases de cartulina y microcorrugado, y cuenta con otras compañías como Celomat, H. Koch, Farmográfica e Index. Además, mantiene operaciones en Brasil y Chile y declara más de 1.500 colaboradores en sus distintos negocios.

La producción de Tornquist formaba parte de una estructura industrial integrada: Papelera del Sur elaboraba cartulina que luego era utilizada por otras empresas del conglomerado para fabricar envases. De acuerdo con un informe sectorial del Ministerio de Economía, el grupo llegó a abastecer al mercado argentino con cerca de 90.000 toneladas anuales de cartulinas, elaboradas principalmente a partir de papel recuperado.

El municipio cuestionó el cierre y advirtió por el impacto en la economía local

La Municipalidad de Tornquist, encabezada por la intendenta Estefanía Bordoni, expresó su rechazo a la decisión del Grupo HZ y advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales que tendrá la pérdida de una de las principales fuentes de empleo industrial del distrito. A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo local manifestó su preocupación por el futuro de las familias afectadas y el impacto sobre la actividad comercial y productiva de la ciudad.

"Tornquist Municipio manifiesta su más enérgico repudio y profunda preocupación ante la decisión del Grupo HZ de cerrar definitivamente la histórica planta industrial Papelera del Sur, ubicada en nuestra ciudad cabecera", señaló el comunicado.

La administración municipal consideró que la medida representa un duro golpe para la comunidad, no solo por la pérdida de puestos de trabajo, sino también por las consecuencias que tendrá sobre otras actividades vinculadas con la fábrica. "Esta decisión representa un durísimo golpe para toda nuestra comunidad, dejando a 160 familias sin su fuente de trabajo y afectando profundamente el entramado económico, productivo y social de nuestro distrito", sostuvo.

El gobierno local también vinculó la situación con el contexto económico nacional y cuestionó las políticas de la administración de Javier Milei. En ese sentido, señaló que el cierre se produce en medio de una "profunda crisis de la industria nacional", que atribuyó a las medidas implementadas por el Gobierno nacional.

En otro tramo del pronunciamiento, el municipio puso el foco en las consecuencias sociales de la decisión empresaria. "Detrás de cada puesto de trabajo hay una familia, una historia y un proyecto de vida que hoy se encuentran devastados por esta decisión", expresó. Además, advirtió que el cierre de una industria histórica representa un retroceso para el desarrollo productivo y el futuro de la comunidad.

La administración local manifestó su solidaridad con los trabajadores y sus familias, y expresó su compromiso de acompañarlos frente a la pérdida de sus fuentes laborales.