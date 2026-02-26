Plazo fijo y bajas tasas: así operan los bancos hoy, jueves 26 de febrero + Seguir en









Las entidades ajustan rendimientos en un escenario de menor inflación y cambios monetarios que impactan en el pequeño inversor.

Los plazos fijos de los principales bancos en Argentina mantienen sus tasas. Depositphotos

El plazo fijo tradicional atraviesa una etapa muy distinta a la de los últimos años. Tras un período marcado por tasas nominales elevadas para intentar ganarle a la inflación, el escenario cambió y hoy los bancos operan con rendimientos más bajos en términos nominales, en línea con la desaceleración de precios y la nueva estrategia monetaria.

Este jueves 26 de febrero, las entidades financieras publican sus tasas para depósitos a 30 días en pesos bajo un esquema en el que ya no rige una tasa mínima obligatoria fijada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Desde que la autoridad monetaria eliminó esa referencia, cada banco define su propia Tasa Nominal Anual (TNA), lo que abrió una brecha entre ofertas y obliga al ahorrista a comparar antes de decidir.

En este contexto, el clásico instrumento elegido por quienes buscan una opción conservadora vuelve a estar en debate. ¿Conviene inmovilizar pesos durante un mes con tasas más acotadas? ¿Alcanza para cubrir la inflación proyectada? Las respuestas dependen de múltiples variables y del perfil de cada inversor.

Plazo Fijo Plata Tasas del plazo fijo hoy, 26 de febrero 2026 Según la información pública que difunden las entidades y el relevamiento del BCRA, las TNA para plazos fijos a 30 días muestran diferencias entre bancos públicos y privados.

Actualmente, los rendimientos para personas humanas rondan en general niveles por debajo de los picos registrados en años anteriores, con tasas que pueden variar varios puntos porcentuales según la entidad y el canal de constitución. Esa dispersión genera que el ahorrista tenga que chequear virtualmente las opciones antes de confirmar la operación.

El BCRA habilita la modalidad de plazo fijo online para no clientes, una herramienta que permite constituir el depósito en otro banco sin necesidad de abrir cuenta previamente. El procedimiento se realiza de forma digital, con acreditación del capital e intereses al vencimiento en la cuenta de origen. Este mecanismo, vigente desde hace años, busca fomentar la competencia entre bancos y darle más poder de decisión al usuario. Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este jueves 26 de febrero: Banco de la Nación Argentina : 25%

: 25% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 23%

: 23% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% Banco Credicoop : 24%

: 24% Banco Macro : 28%

: 28% BBVA : 24%

: 24% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 23%

Depositphotos

