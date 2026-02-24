Plazo fijo con tasas por el piso: cuánto gano si deposito $450.000 a 30 días + Seguir en









La opción de ahorro en el banco ofrece estabilidad y el rendimiento varía según el canal elegido al contratar.

El plazo fijo sigue siendo la opción más elegida por los argentinos para guardar sus pesos. Ámbito

En medio de una situación económica complicada, muchos argentinos buscan alternativas confiables para resguardar sus pesos. Dentro de las opciones tradicionales, el plazo fijo es una herramienta bancaria que mantiene su atractivo por la previsibilidad que ofrece desde el inicio.

La mecánica es muy simple: se inmoviliza una cantidad de dinero durante un período determinado y al final se cobra el capital más el interés pactado. Lo mejor es revisar qué entidad paga más y qué canal conviene elegir antes de confirmar la operación.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo en febrero 2026: cuánto gano si invierto $450.000 Durante febrero 2026, las entidades financieras muestran diferencias en los porcentajes dependiendo de si la inversión se realiza en forma presencial o a través de canales digitales. Esa brecha impacta directamente en el resultado final.

Para una inversión de $450.000 a 30 días en sucursal, la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en 20,50%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) alcanza 22,54%. Con esas condiciones, el interés obtenido al cabo de un mes es de $7.582,19. Al vencimiento, el cliente recibe $457.582,19 entre capital e intereses.

Pero si la operación se concreta por homebanking u otra vía electrónica, los números mejoran. La TNA sube a 25,00% y la TEA llega a 28,08%. En este caso, por el mismo monto y plazo, la ganancia sube a $9.246,58. El total acreditado al finalizar los 30 días es de $459.246,58.

La diferencia entre ambas alternativas supera los $1.600 en apenas un mes. Aunque el porcentaje parezca bajo en términos anuales, en inversiones cortas también influye. Para quienes buscan exprimir cada peso sin asumir riesgos de mercado, el canal digital es la mejor opción. Otro punto a tener en cuenta es que hoy es posible constituir esta inversión de manera online incluso en bancos donde la persona no posee cuenta previa, según la normativa vigente. De todas formas, la atención en sucursal continúa vigente y es atractiva para quienes prefieren un trato directo o asesoramiento personalizado, aunque los porcentajes no acompañen.

