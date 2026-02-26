Carlos Mahiques recibió en Italia un reconocimiento internacional por su trayectoria judicial + Seguir en









El juez de la Cámara Federal de Casación Penal fue distinguido con el Premio Internacional a la Carrera Judicial durante las jornadas Falcone-Borsellino. En su discurso, advirtió sobre las nuevas presiones que enfrenta el Poder Judicial y reivindicó el coraje como valor central de la magistratura.

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques recibió esta semana en Italia el Premio Internacional a la Carrera Judicial, un reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con el Estado de Derecho.

La distinción fue otorgada durante las jornadas Falcone-Borsellino, que se realizan anualmente en homenaje a los magistrados italianos Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, asesinados por la mafia en la década del ’90.

Mahiques fue uno de los protagonistas del fallo del 11 de abril de 2024 que concluyó que los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel fueron ordenados por Irán y ejecutados por Hezbollah.

El coraje como eje de la función judicial Durante su discurso, el magistrado sostuvo que “la profesión del juez, del fiscal, requiere coraje”, y aclaró que ese valor no se limita a la defensa de ideas, sino a sostenerlas frente a los riesgos que implica enfrentar a los enemigos, hoy amplificados por los centros mediáticos e ideológicos.

En ese sentido, advirtió sobre una nueva modalidad de presión sobre el Poder Judicial. “Antes, en Argentina, las amenazas llegaban de aquellos que habían sido condenados; hoy también provienen del mundo político y de las redes sociales”, señaló.

“Nuestra guía es más moral que jurídica, es la verdad”, remarcó Mahiques, al referirse a los principios que deben orientar el accionar de jueces y fiscales. Un reconocimiento con fuerte contenido simbólico Al recordar a Falcone y Borsellino, Mahiques evocó una experiencia personal de comienzos de los años ’90, cuando uno de sus hijos, entonces de 12 años, observó una foto de ambos magistrados colgada en su despacho y le preguntó quiénes eran. “Estaban allí porque inspiraban. Eran un ejemplo de compromiso, sacrificio y coraje en una profesión difícil y llena de riesgos”, afirmó. Años después, destacó, aquel niño —Juan Bautista Mahiques— es hoy fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. El premio fue promovido por la Magistratura y el Consiglio Superiore de Italia, y fue otorgado en reconocimiento a su trayectoria, su compromiso con el Estado de Derecho y su aporte a la justicia penal internacional.