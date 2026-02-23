Plazo fijo: así operan los bancos hoy, lunes 23 de febrero + Seguir en









Los plazos fijos siguen siendo una opción tradicional para resguardar pesos, aunque las tasas varían bastante según la entidad bancaria.

Cuál es la situación del plazo fijo en Argentina Depositphotos

En el contexto financiero argentino, el plazo fijo sigue siendo uno de los instrumentos más elegidos por ahorristas que buscan algo de previsibilidad. Aunque la inflación sigue siendo un factor que complica la comparación con otras opciones, mucha gente sigue apostando por este depósito a plazo.

La forma de constituir un plazo fijo hoy es bastante simple, ya que la mayoría de los bancos permite hacerlo online desde el homebanking, sin trámites engorrosos ni requisitos extra, incluso si no son clientes de la entidad.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos Sin embargo, las tasas que ofrecen las distintas entidades pueden cambiar de un día para el otro y entre bancos grandes y más chicos se observan diferencias jugosas que pueden hacer que valga la pena comparar antes de decidir. Eso implica que la rentabilidad que termine en tu bolsillo puede moverse bastante según dónde y cómo lo hagas.

Tasas del plazo fijo hoy, 23 de febrero 2026 Según el comparador de tasas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para plazos fijos online en pesos a 30 días, los rendimientos que pagan los bancos se ubican en un rango amplio y reflejan tanto la política comercial de cada entidad como la actual situación del mercado.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Estos son los porcentajes de los principales bancos del país de Tasa Nominal Anual (TNA) correspondientes a este lunes 23 de febrero:

Banco de la Nación Argentina : 25%

: 25% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 23%

: 23% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% BBVA : 23%

: 23% Banco Credicoop : 24%

: 24% Banco Macro : 28%

: 28% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 23%

