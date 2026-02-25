Leves movimientos en el plazo fijo: cuánto gano si deposito hoy $250.000 a 30 días

Conocé cuánto podes generar si elegís esta modalidad de inversión con las tasas actuales.

Invertir online genera mayores rendimientos más que hacerlo en sucursal con el mismo capital.

Los plazos fijos tradicionales siguen siendo una de las formas más elegidas para ahorrar en pesos con riesgo bajo y rentabilidad conocida . En febrero de 2026, si analizamos las tasas que ofrece el Banco de la Nación Argentina (BNA) para depósitos a 30 días, podemos estimar con claridad cuánto interés generaría una inversión de $250.000 y qué diferencia puede significar hacerlo por homebanking o en sucursal.

Antes de invertir, siempre es recomendable comparar tasas, canales de contratación y condiciones , aunque en este caso nos basamos exclusivamente en el Banco Nación, que ofrece condiciones representativas del mercado.

Para febrero de 2026, el Banco Nación ofrece las siguientes Tasas Nominales Anuales (TNA) para plazos fijos tradicionales a 30 días:

Estas tasas tienen un impacto directo en el rendimiento que obtendrá tu dinero al finalizar el plazo de 30 días.

Para estimar cuánto se puede ganar, se divide la TNA por 12 (correspondiente al período mensual):

En sucursal: 20,50% ÷ 12 ≈ 1,7% mensual

En homebanking: 25,00% ÷ 12 ≈ 2,08% mensual

Aplicando esas tasas a una inversión de $250.000:

Si lo contratás en sucursal

Interés ganado aprox.: $250.000 × 1,71% ≈ $4.212,33

Monto total al vencimiento: ≈ $254.212,33

Si lo contratás por homebanking

Interés ganado aprox.: $250.000 × 2,08% ≈ $5.136,99

Monto total al vencimiento: ≈ $255.136,99

¿Por qué conviene hacerlo por homebanking?

La diferencia de tasas entre sucursal y homebanking, en este caso 25,00% vs 20,50% TNA, impacta directamente en tu ganancia final:

En 30 días, invertir por homebanking genera aproximadamente $900 más, que hacerlo en sucursal con el mismo capital. Esto se debe a que los bancos suelen ofrecer mejores tasas cuando el costo operativo es menor, como sucede con las contrataciones online.