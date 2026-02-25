Leves movimientos en el plazo fijo: cuánto gano si deposito hoy $250.000 a 30 días

Los plazos fijos tradicionales siguen siendo una de las formas más elegidas para ahorrar en pesos con riesgo bajo y rentabilidad conocida. En febrero de 2026, si analizamos las tasas que ofrece el Banco de la Nación Argentina (BNA) para depósitos a 30 días, podemos estimar con claridad cuánto interés generaría una inversión de $250.000 y qué diferencia puede significar hacerlo por homebanking o en sucursal.
Antes de invertir, siempre es recomendable comparar tasas, canales de contratación y condiciones, aunque en este caso nos basamos exclusivamente en el Banco Nación, que ofrece condiciones representativas del mercado.
Plazo fijo en febrero 2026: cuánto gano si deposito $250.000 a 30 días
Para febrero de 2026, el Banco Nación ofrece las siguientes Tasas Nominales Anuales (TNA) para plazos fijos tradicionales a 30 días:
En sucursal: 20,50% TNA
Por homebanking: 25,00% TNA
Estas tasas tienen un impacto directo en el rendimiento que obtendrá tu dinero al finalizar el plazo de 30 días.
Cálculo paso a paso
Para estimar cuánto se puede ganar, se divide la TNA por 12 (correspondiente al período mensual):
En sucursal: 20,50% ÷ 12 ≈ 1,7% mensual
En homebanking: 25,00% ÷ 12 ≈ 2,08% mensual
Aplicando esas tasas a una inversión de $250.000:
Si lo contratás en sucursal
Interés ganado aprox.: $250.000 × 1,71% ≈ $4.212,33
Monto total al vencimiento: ≈ $254.212,33
Si lo contratás por homebanking
Interés ganado aprox.: $250.000 × 2,08% ≈ $5.136,99
Monto total al vencimiento: ≈ $255.136,99
¿Por qué conviene hacerlo por homebanking?
La diferencia de tasas entre sucursal y homebanking, en este caso 25,00% vs 20,50% TNA, impacta directamente en tu ganancia final:
En 30 días, invertir por homebanking genera aproximadamente $900 más, que hacerlo en sucursal con el mismo capital. Esto se debe a que los bancos suelen ofrecer mejores tasas cuando el costo operativo es menor, como sucede con las contrataciones online.
