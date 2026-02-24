¿Se mueve el plazo fijo? Así operan los bancos hoy, martes 24 de febrero + Seguir en









Con tasas que varían bastante según la entidad, muchos ahorristas están recalculando estrategias y mirando más de cerca los plazos fijos online.

Cómo está el plazo fijo en Argentina, hoy 24 de febrero.

La rueda de la banca sigue girando y, para quienes quieren dejar su dinero trabajando, el plazo fijo sigue siendo una de las opciones más consultadas del menú financiero argentino. Las condiciones y rendimientos no son un dato fijo en piedra, cambian según la entidad, el momento económico y las decisiones de política monetaria.

Este martes 24 de febrero, al revisar las tasas que los bancos reportan al Banco Central de la República Argentina (BCRA), se observa que el rendimiento de los depósitos sigue teniendo dispersión entre distintas entidades, sobre todo entre bancos grandes con regionales o compañías financieras más chicas.

Los números reflejan que muchos inversores todavía están midiendo si conviene más un plazo fijo tradicional o buscar alternativas dentro del abanico financiero local.

Plazo Fijo Plata La clave está en entender que estos rendimientos son Tasas Nominales Anuales (TNA) y que cada banco fija el porcentaje que ofrece en función de su estrategia comercial y de la coyuntura macroeconómica. Esto puede dar lugar a confusión entre ahorristas casuales, sobre todo cuando las tasas publicadas en pizarras online no siempre coinciden con las de las aplicaciones o del homebanking.

Tasas del plazo fijo hoy, 24 de febrero 2026 Al repasar los datos más recientes relevados por el BCRA sobre tasas nominales para plazos fijos online a 30 días, se nota que los principales bancos ofrecen rendimientos en pesos, que rondan la franja del 23% al 27% TNA para clientes de las entidades con mayor volumen de depósitos.

inversiones plazo fijo Depositphotos Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país correspondientes a este martes 24 de febrero: Banco de la Nación Argentina : 25%

Banco Santander : 23%

Banco Galicia : 23%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

BBVA : 24%

Banco Macro : 28%

Banco Credicoop : 24%

ICBC : 23,5%

Banco Ciudad: 23%

