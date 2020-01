Plazos fijos crecieron en 3,3% en pesos y 5,5% en dólares

Dentro de este sector, los plazos fijos en pesos aumentaron 3,3% respecto de noviembre: el stock finalizó en $1.205.948. En el análisis, “se observa un aumento en las colocaciones mayoristas en pesos (mayores a un millón), los cuales aumentaron $37.860 millones, un aumento nominal del 5,6% en diciembre”, remarcó el análisis de First. Los depósitos minoristas, en cambio, no presentaron subas con respecto a noviembre. “Se produjo la suba de depósitos en un contexto de baja de tasas de interés pasivas en el mes”, aseguró Cristian Traut, gerente de First Capital. En tanto que los depósitos en el sector privado en dólares de diciembre aumentaron 5,5% (u$s1.020 millones). “Medidos a cierre de mes, las Cajas de Ahorro en dólares en el sector privado cerraron con una suba de u$s643 millones (4,8%)”, concluye el estudio. Como una variable ante el derrumbe de las tasas pasivas, los ahorristas se refugiaron en los plazos fijos privados en pesos ajustables por inflación: ese escenario se dio ante la expectativa de un índice alto del IPC para diciembre y por perspectivas de que el proceso de desaceleración inflacionario tardaría un poco más de lo esperado por el Gobierno (estos depósitos deben pactarse como mínimo a 180 días). Así es que, tal como informó este diario el lunes, los medianos y grandes ahorristas se volcaron a colocar excedentes en plazos fijos CER/UVA: los rendimientos que se están ofreciendo en el sistema orillan entre 1% a 4% más el ajuste inflacionario pactado. Se trata de una de las maneras más sencillas de que los ahorros no pierdan frente a la inflación. Es que los intereses pasivos que pagan los bancos por plazo fijos a 30 días ya se ubican en 38% anual, por debajo de la inflación proyectada para 2020 (según el REM, rondaría el 42,2%).