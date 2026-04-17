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17 de abril 2026 - 10:38

Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, jueves 17 de abril

Rendimientos actualizados del sistema financiero y claves para decidir dónde colocar pesos sin perder margen frente a la inflación.

Las tasas del plazo fijo en los principales bancos apenas superan el 21%.

Las tasas del plazo fijo en los principales bancos apenas superan el 21%.

Depositphotos

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan resguardar pesos sin asumir grandes riesgos. En un contexto donde la inflación y las tasas se mueven casi semana a semana, mirar qué ofrecen los bancos ya no es un detalle menor, ya que puede hacer una diferencia concreta en el bolsillo.

Según los datos oficiales publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las entidades financieras mantienen una oferta relativamente homogénea, aunque con matices que pueden inclinar la balanza. En particular, las colocaciones digitales vienen ganando terreno frente a las tradicionales en sucursal.

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Plazo Fijo Plata

La tasa nominal anual (TNA) está atada a decisiones de política monetaria y a la evolución de la economía, lo que obliga a seguir el tema de cerca.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 17 de abril

De acuerdo con la información vigente, los principales bancos del país ofrecen tasas para plazos fijos tradicionales a 30 días que pueden variar según la entidad y el canal de constitución.

Los bancos públicos suelen ubicarse en la franja media del rango, mientras que algunos privados más chicos o digitales empujan unos puntos por encima para captar depósitos. Esa diferencia, que a simple vista parece chica, puede ser relevante si se renueva mes a mes.

inversiones plazo fijo

Estos porcentajes ofrecen este viernes 17 de abril los principales bancos del país:

  • Banco de la Nación Argentina: 19%
  • Banco Santander: 16,5%
  • Banco Galicia: 18,25%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21,5%
  • BBVA: 20,5%
  • Banco Macro: 21,5%
  • Banco Credicoop: 19,5%
  • ICBC: 18,75%
  • Banco Ciudad: 19%

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