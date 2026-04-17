Así es la basílica de Santa María la Mayor, el lugar donde descansan los restos del papa Francisco

El templo está dedicado al culto a la Virgen María y tiene una gran conexión con Bergoglio.

La Basílica de Santa María la Mayor: el patrimonio de la Unesco elegido por el papa Francisco para que sus restos sean enterrados.

Una de las últimas voluntades del papa Francisco fue solicitar ser enterrado en la basílica Santa María la Mayor. El argentino, que falleció el 21 de abril de 2025 , fue enterrado en dicho edificio luego de lo que fue una emotiva ceremonia en el Vaticano ante miles de fieles.

Santa María la Mayor es una de las cuatro basílicas mayores de la ciudad de Roma y una de las cinco patriarcales asociadas con la Pentarquía. Su construcción data del 400 después de cristo y, en 1990, la Unesco la incluyó en la lista del Patrimonio de la Humanidad en Europa.

El papa Francisco se destaco por un papado distinto al de sus antecesores y el entierro no fue la excepción. Mientras los restos de 90 papas descansan en las Grutas Vaticanas y Catacumbas bajo la Basílica de San Pedro, Bergoglio eligió a la basílica de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas papales de Roma con la que Bergoglio mantuvo una conexión especial ya que la visitó más de 115 veces durante su pontificado.

El edificio también es conocido como Basílica de Santa María de las Nieves y Basílica Liberiana y sus orígenes se remontan al siglo IV. De acuerdo con la tradición, el papa Liberio mandó a construir la iglesia en el sitio donde se produjo una nevada fuera de lo común , ya que ocurrió en pleno verano, luego que la Virgen María se le hubiera presentado a un matrimonio patricio.

Desde 2013, año en el que asumió como Papa, Francisco mantuvo un vínculo especial con la Basílica.

Ubicada en lo alto del monte Esquilino, se convirtió en el templo de culto por excelencia a la figura de la Virgen María. Además, también se convirtió en una joya patrimonial para la humanidad ya que es la única que mantiene su estructura original paleocristiana, a pesar de haber contado con varias refacciones a lo largo de su historia.

Su interior cuenta con mosaicos bizantinos que decoran el ábside y la nave central. Los mismos están ornamentados con oro traído de América tras la conquista de los españoles.

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Dentro de la Basílica hay dos capillas. La Capilla Sixtina, que no hay que confundir con la que se encuentra en la Basílica de San Pedro, conocida por ser pintada por Miguel Ángel. La otra es denominada la Paulina, construida por pedido de Paulo V en 1605 y conocida por ser el lugar de descanso de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón.

La conexión con el papa Francisco

La relación entre el papa Francisco y la basílica es profunda por diversos motivos. Es que la misma mantiene un especial vínculo con la La Compañía de Jesús, la orden religiosa a la que pertenecía el argentino.

En la navidad de 1538 celebró su primer misa donde, San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Casi 500 años después, Francisco - el primer Papa proveniente de La Compañía de Jesús - será enterrado allí.

Francisco Basílica 2.webp Francisco será velado el próximo 26 de abril desde las 5 de la mañana. Getty Images

El 29 de junio de 2022, Bergoglio firmó su testamento en donde dejó claro los pedidos para su entierro. "Mi vida y mi ministerio sacerdotal y episcopal los he confiado siempre a la Madre de Nuestro Señor, María Santísima", expresó.

"Pido que mis restos mortales descansen esperando el día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor", sentenció el Sumo Pontífice.

Según detalla el texto, Francisco deseaba que su "último viaje terrenal termine en este antiquísimo santuario mariano, al que acudía en oración al inicio y al final de cada Viaje Apostólico, para encomendar confiadamente mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecerle sus dóciles y maternales cuidados".

Cómo visitar la tumba de Francisco

El Vaticano dispuso que la visita a la tumba de Francisco sea gratuita, entre las 7 y 19 horas. Sin embargo, muchas empresas ofrecen el servicio de recorrido turístico por el Vaticano, el cual incluye conocer el lugar donde descansan los restos.

Las autoridades mantienen un gran operativo de seguridad. En los días posteriores a la habilitación fue crucial frente a la oleada de fieles que se se agruparon en los alrededores de la basílica para entrar al templo.