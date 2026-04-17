Piden la renuncia del primer ministro británico por nombrar a un funcionario vinculado a Jeffrey Epstein + Seguir en









Se trata de Peter Mandelson, exembajador de EEUU destituido en septiembre pasado. El mandatario Keir Starmer lo había habilitado para el puesto pese a un dictamen desfavorable tras sus antecedentes.

Instado a dar explicaciones, el líder laborista se mantuvo por ahora en silencio. Gentileza de The Economist

El primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer atraviesa una presión en ascenso este viernes tras pedidos de que dimita en el cargo. La razón responde a una acusación en su contra por haber mentido al Parlamento, ante nuevas revelaciones sobre el proceso de nombramiento del exembajador en EEUU, Peter Mandelson, vinculado al financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

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Starmer se encuentra en una posición embarazosa desde hace meses debido a su decisión de nombrar en Washington a Mandelson, antes de destituirlo en septiembre pasado, tras acusarlo de haber "mentido de manera reiterada" con respecto a la relación con Epstein.

El diario The Guardian reveló la noche del jueves que el Ministerio de Relaciones Exteriores había habilitado a Mandelson para ese puesto en enero de 2025 pese a un dictamen desfavorable del organismo encargado de verificar sus antecedentes.

peter mandelson El Ministerio de Relaciones Exteriores había habilitado a Mandelson para ese puesto en enero de 2025 pese a un dictamen desfavorable. BBC Keir Starmer bajo presión por un exembajador vinculado a Jeffrey Epstein Instado a dar explicaciones, el líder laborista se mantuvo por ahora en silencio, pero destituyó el viernes al más alto funcionario al frente de los servicios diplomáticos, Olly Robbins, principal asesor del Foreign Office.

El jefe del gobierno se pronunciará ante el Parlamento el lunes sobre este asunto, indicó su jefe de gabinete, mientras se multiplican los llamados a su dimisión. La líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, arremetió en X contra Starmer al sostener que: "En estos tiempos peligrosos, Gran Bretaña no puede permitirse tener un Primer Ministro en quien el país no confía. Starmer ha traicionado nuestra seguridad nacional. Debería irse".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KemiBadenoch/status/2044825917634035715&partner=&hide_thread=false The Prime Minister appointed Peter Mandelson before the vetting had been completed, vetting Mandelson failed.



Starmer then said full due process was followed. THAT is misleading Parliament.



I'm only holding him to the same standards to which he’s held previous Prime Ministers -… — Kemi Badenoch (@KemiBadenoch) April 16, 2026 Rechazan una demanda de Donald Trump por u$s10.000 millones contra el Wall Street Journal por el caso Epstein Un juez federal de EEUU rechazó una demanda de u$s10.000 millones del presidente Donald Trump, a The Wall Street Journal, luego de que el medio publicara una presunta carta de cumpleaños de Trump dirigida al delincuente sexual, Jeffrey Epstein. El juez de distrito Darrin P. Gayles, determinó en su fallo que el diario financiero no actuó con “malicia real”, al publicar esta supuesta invitación de cumpleaños. El detalle de no encontrar una "malicia real" es vital en los juicios de difamación, muy habituales entre personas destacadas en EEUU. Gayles también dejó la puerta abierta para una demanda enmendada, es decir, una modificación formal de una demanda civil inicial. Puede ser presentada por Trump y sus abogados en el caso, hasta el 27 de abril inclusive. Según el mismo juez, al tratarse de una etapa preliminar de la demanda -presentada en julio de 2025-, aún no se puede determinar la cuestión central del hecho, que tiene que ver con que si Trump fue efectivamente autor de una carta de cumpleaños dirigida a Epstein.