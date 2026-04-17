Los bancos mundiales de desarrollo se unirán para fomentar el crecimiento del empleo + Seguir en









La iniciativa, liderada por el Banco Mundial, profundizará la coordinación y la colaboración entre países, los bancos multilaterales de desarrollo, el sector privado y otras partes interesadas.

La nueva iniciativa de un grupo de bancos de desarrollo.

Once de los principales bancos de desarrollo del mundo anunciaron el miércoles que coordinarán sus esfuerzos estadísticos para medir la creación de empleo resultante de sus operaciones.

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El grupo —que incluye al Banco Mundial (BM), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo- afirmó que busca comprender mejor cómo fomentar la creación de empleo y salarios más altos.

"Crear más y mejores empleos saca a los hogares de la pobreza, mejora la cohesión social y reduce la vulnerabilidad", señalaron los bancos multilaterales de desarrollo en un comunicado conjunto.

banco mundial En busca de mejorar los medios de vida Este proceso también se nutrirá del diálogo con las partes interesadas, incluida la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para garantizar que los debates reflejen la calidad de los empleos creados.

El comunicado se difunde en el marco de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM, que han reunido en Washington a miles de responsables de política económica, financieros, banqueros centrales y profesionales del desarrollo.

Según el organismo que preside Ajay Banga, el objetivo es avanzar en la comprensión colectiva de las mejores vías para la creación de empleo y los ingresos de los trabajadores en cada región y contexto, para contribuir al crecimiento y mejorar los medios de vida en los países en los que tienen presencia.