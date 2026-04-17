Cómo conseguir tu celular ideal con 50% de descuento + Seguir en









Conocé toda la información sobre las ofertas más destacadas en celulares del mercado argentino.

Dos supermercados de primera línea disponen de descuentos considerables en teléfonos móviles.

Dos supermercados lanzaron en abril promociones exclusivas en celulares, con descuentos de hasta el 50% y opciones de financiación en cuotas sin interés.

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Estos descuentos permiten acceder a equipos nuevos a precios significativamente más bajos que en otras tiendas. La estrategia de ambas cadenas busca impulsar el consumo en un contexto económico complejo, brindando alternativas para renovar tecnología sin afectar el presupuesto familiar.

Descubrí los modelos de celular que tienen a mitad de precio tanto Carrefour, como Coto.

Oferta en celulares Las ofertas de Carrefour en celulares Carrefour destaca por sus considerables rebajas, especialmente en modelos de alta gama y gama media. Entre las opciones más llamativas se encuentran:

iPhone 15 (128 GB) : con un 50% de descuento , su precio baja de $3.580.700 a $1.763.076 . Esta oferta está disponible solo para envío, ya que la venta y entrega están a cargo de terceros que operan a través de la plataforma del supermercado.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (512 GB, 12 GB RAM) : con un 50% de descuento , su valor se reduce a $935.000 , frente a un precio de lista de $1.870.000 .

Motorola G84 5G (256 GB, 8 GB RAM) : presenta un 23% de descuento , con un precio final de $609.310 (original: $799.000 ). Este modelo permite financiación en seis cuotas sin interés con la tarjeta propia de Carrefour.

Tecno Camon 30s (128 GB, 6 GB RAM) : con un 49% de descuento , su precio es de $318.999 , y se puede abonar en tres cuotas sin interés .

Motorola G15 (256 GB): ofrece un 14% de descuento, reduciendo su valor a $299.000. carrefour.jpg Carrefour también incluye equipos de gama de entrada con descuentos significativos, como el TCL 50 SE (6 GB, 256 GB), que tiene un 29% de rebaja y un precio de $219.000. Las promociones están disponibles tanto en la tienda online como en sucursales físicas, y muchos modelos permiten financiación en hasta 15 cuotas sin interés según el medio de pago.

Las ofertas de Coto en celulares COTO.jpg Coto enfoca sus promociones en descuentos para pagos en un solo contado, con rebajas de hasta el 20% para miembros de su comunidad. Entre los modelos destacados se encuentran: Samsung Galaxy S24 Ultra 5G (12 GB RAM, 256 GB) : con un 45% de descuento , su precio baja a $2.499.999 (precio regular: $4.546.700 ).

Samsung Galaxy A54 5G (8 GB RAM, 256 GB) : presenta un 15% de descuento , con un valor final de $599.999 .

Motorola Moto E14 (64 GB, 2 GB RAM) : con un 26% de descuento , su precio es de $249.999 .

Tecno Bg7 Spark 20c (128 GB, 4 GB RAM): ofrece un 33% de descuento, reduciendo su valor a $179.999. La promoción también incluye equipos de gama media y alta de Xiaomi y Motorola, con financiación en seis cuotas sin interés para quienes prefieren pagar en plazos. Las ofertas están disponibles en la tienda online y en locales físicos, aunque los descuentos más altos aplican solo para compras al contado. Celulares PhoneArena Gentileza - PhoneArena Ambas cadenas ofrecen ventajas adicionales, como la comodidad de adquirir tecnología durante las compras habituales de alimentos o productos para el hogar. Además, las promociones se combinan con planes de financiación flexibles, algo que no siempre está disponible en locales especializados o tiendas oficiales. Para aprovechar estas ofertas, se recomienda comparar precios entre plataformas y verificar si el equipo se comercializa directamente por el supermercado o a través de terceros, como ocurre con algunos modelos en Carrefour. También es importante revisar el stock disponible, ya que los descuentos pueden variar según la demanda y la sucursal.

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