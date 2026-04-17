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Enterate qué dicen los meteorólogos de cara al partido que jugarán River y Boca, este domingo en Núñez.

Cómo va a estar el clima en el Superclásico: el pronóstico para el domingo a la tarde

El domingo 19 de abril, en el Estado Monumental de Núñez, se jugará una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre River y Boca. De cara a dicha jornada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia chances bajas de lluvias, mientras que el resto de los especialistas descartan esa posibilidad.

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El partido del domingo se jugará a las 17 horas y en la temperatura que habrá a esa hora si coinciden todos los especialistas, rondará los 22 grados.

Para el domingo el Servicio Meteorológico Nacional anuncia posibles chaparrones durante todo el día pero por ahora los porcentajes son bajos, porque no supera el 40 por ciento.

Por su parte, el sitio Meteored marca que la jornada tendrá más sol que nuncas y son chances de precipitaciones a la hora del partido.

En tanto, las aplicaciones de los teléfonos celulares ninguno da chances de lluvias para el domingo, por lo cual, hay que esperar a los informes oficiales de la jornada del sábado.

Las lesiones, protagonistas del Superclásico En la previa al partido, las lesiones fueron noticia en ambos equipos. River es quien más las sufre ya que perdió un jugador vital en la mitad de cancha y a un distinto para abrir el partido en el segundo tiempo. Tras realizarse los estudios médicos correspondientes, se confirmó que Fausto Vera sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla, con un tiempo estimado de recuperación de entre dos y tres semanas. Coudet tendrá un verdadero dolor de cabeza para armar el equipo sin él. Por su parte, Juanfer Quintero presenta una lesión muscular en la zona del psoas, que le demandará al menos una o dos semanas fuera de las canchas. En la vereda de enfrente, Boca sufrió la baja de Agustín Marchesín. El arquero se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla y se perderá el resto del año. Su reemplazante será Leandro Brey.