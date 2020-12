Agustín Salvia: "Las medidas de contención fueron acertadas"

Agustín Salvia: Ante la situación de crisis las medidas de asistencia y contención fueron acertadas. No sé si acertó en la política económica y sanitaria. Pero las medidas de contención del empleo impidieron que se generara una crisis como la del 2001. La tarjeta alimentar vino a dar un complemento orientado muy específico, el IFE se concentró en las poblaciones en situación de precariedad, de desempleo y de informalidad. Todo esto produjo dos fenómenos, generó más capacidad de compra a sectores que no lo tenían en un momento en donde hubo crisis de oferta y demanda y contuvo a los asalariados formales, donde hubo pérdidas pero mucho menos que en la crisis del 2001.

P.: ¿Qué deja el IFE a futuro con la inclusión de millones de personas que no estaban en el radar del Estado?

A.S.: Lo que hizo el IFE es acercar al Estado a una población que por distintas razones nunca lo había hecho. Revela la existencia de poblaciones que no solo demandan un ingreso, demandan un trabajo. La Argentina que no crece y que no genera empleo crea esta población que demanda un ingreso. Es una población excluida, la opción a esto es una reactivación económica.

P.: Ante esta situación, ¿se impone la necesidad de un ingreso universal?

A.S.: Yo particularmente no estoy a favor de un ingreso universal, esa inversión sería más útil canalizarla en la obra publica, o la asistencia a la economía popular o a las micro empresas y emprendimiento familiares. De esta manera no solo se empodera al consumo sino que se empodera la producción. Esto está previsto parcialmente en el presupuesto de obra pública para el año que viene y el plan potenciar trabajo con la expectativa de que se produzca la demanda de empleo y gran parte de quienes cobraron el IFE sean contenidos.

P.: Además de la situación de pobreza estructural que viene describiendo la UCA y el deterioro de la economía en los últimos años se suma la pandemia que acrecenta las desigualdades. ¿Cómo se sale de ese espiral?

A.S.: La pandemia dejará más desigualdades. Va a generar que las poblaciones hoy pobres tengan aún mas carencias. Los salarios reales han ido a la baja y en un contexto de mayor pobreza estructural, sin duda la salida es el trabajo. Esto deberá ser motorizado en parte por el Estado, en parte por la economía social y fundamentalmente por las pymes. Las grandes empresas no perdieron una gran masa de trabajo formal y no se registrarán grandes inversiones. Hay que multiplicar los empleos y mejorar las remuneraciones para impulsar a las pymes que se sostienen con el mercado interno. El plan Potenciar trabajo debería ganar escala, incluir si es posible un millón de personas más. También se necesita una ley de emergencia del empleo que facilite la incorporación de trabajadores en las pymes y que garantice un fondo de desempleo para el sector informal.

P.: ¿Qué opina del aporte extraordinario para las grandes fortunas que fue sancionado en el Congreso?

A.S.: Es políticamente correcto, pero tiene poca incidencia en materia fiscal y no es económicamente eficaz. Hay quienes señalan que desincentiva la inversión pero es una inversión que de todas maneras no se hubiera realizado. Lo que necesitamos es una reforma tributaria en serio, que revise las coparticipaciones, que haga que quienes tienen mayor responsabilidad en promover el trabajo, la inversión, la salud y la educación, que son las provincias y los municipios tengan más recursos. No solo es necesaria entre sectores productivos y de quienes tienen más o menos ingresos, sino también de jurisdicciones.

P.: ¿Cómo se desempeñarán los indicadores sociales a fin de este año y comienzo del que viene?

A.S.: Yo creo que tiende a caer por la reactivación económica pero también tiende a subir por la quita de la asistencia de emergencia, esas dos curvas se cruzan. Puede que llegando a diciembre haya un alivio, si siguen funcionando la construcción y el turismo y si el tipo de cambio no se dispara. La pobreza puede caer unos puntos hasta llegar a un punto de equilibrio de entre un 35% y 40%. Pero estamos en crisis, hay que ser claros en eso.