Delivery: crecen los pedidos, pero los repartidores no mejoran sus ingresos y las comisiones a comercios llegan al 35%

Detrás de cada pedido existe un costo que el consumidor no siempre percibe y recae sobre los comercios adheridos a las plataformas. Las aplicaciones llegan a cobrarle hasta 35% de comisión a las cadenas de comida.

Detrás de cada pedido existe un costo que el consumidor no siempre percibe y recae sobre los comercios adheridos a las plataformas.

El delivery llegó para quedarse en la Argentina , sobre todo después de la irrupción de actores como PedidosYa y Rappi en el mercado. El negocio sigue expandiéndose, pero mientras el aumento de la comida comprada fue por ascensor, el salario lo hizo por escalera y perdió 12% de poder de compra en el último año , según un informe de Focus Market. ¿Qué costo tienen las aplicaciones de pedidos?

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"Las apps de delivery mantienen un fuerte crecimiento porque lograron cambiar los hábitos de consumo, facilitando el acceso a productos y generando nuevas oportunidades para comercios y trabajadores", explicó Damian Di Pace , titular de la consultora. Pero agregó que el desafío actual pasa por "equilibrar expansión y rentabilidad" en un contexto de mayores costos logísticos, promociones permanentes, comisiones elevadas y creciente presión regulatoria.

Detrás de cada pedido existe un costo que el consumidor no siempre percibe. El principal recae sobre los comercios adheridos a las plataformas.

Según el relevamiento, PedidosYa cobra entre 25% y 35% del valor de cada venta , dependiendo de si el local utiliza su propia logística o la de la aplicación. Rappi se mueve en un rango similar, de entre 30% y 35% , aunque oficialmente informa que sus comisiones no superan el 25%. La diferencia se vuelve más evidente al compararlas con Mercado Libre , que salió recientemente al mercado y para ganar terreno ofrece una comisión que ronda el 13%. Esto implica que en la práctica, operar en plataformas de delivery puede costar más del doble que vender en otros marketplaces.

A esto se suma lo que abona el consumidor: además del costo de envío, ambas aplicaciones aplican una tarifa de servicio de entre 1,5% y 2% sobre el valor total del pedido.

El ingreso de los repartidores

El crecimiento del sector tampoco se traduce automáticamente en mejores ingresos para quienes realizan las entregas. Según el Índice APP (Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio) de la Fundación Encuentro, en diciembre de 2025 un repartidor percibió en promedio $3.033 por pedido, sin contar propinas.

Con ese nivel de ingresos, para cubrir la Canasta Básica Total de una familia tipo se requieren 454 pedidos mensuales, equivalentes a unas 18 entregas por día durante todos los días del mes.

Si logra ese ritmo de trabajo, el ingreso bruto alcanzaría aproximadamente $1.376.528 mensuales, antes de descontar combustible, seguro, monotributo, mantenimiento del vehículo y datos móviles.

Delivery entrega repartidor Freepik

El delivery en Argentina sigue expandiéndose y se consolida como una parte cada vez más relevante del consumo urbano. Las plataformas amplían su escala, los comercios acceden a nuevos clientes y miles de repartidores encuentran una fuente de ingresos flexible.

Sin embargo, el reparto del negocio continúa siendo desigual. Las aplicaciones fortalecen su posición con comisiones elevadas, los comercios trasladan esos costos a los precios y los consumidores observan que sus salarios alcanzan para menos. En paralelo, quienes sostienen el sistema sobre dos ruedas enfrentan ingresos variables y costos crecientes.

¿Qué piden los argentinos?

De acuerdo con datos de diciembre de 2025 de PedidosYa, las categorías más demandadas fueron hamburguesas, helados, PedidosYa Markets, pizzas y empanadas.

Dentro de PedidosYa Markets, el mayor crecimiento interanual se registró en frutas y verduras (+76%), seguido por hogar y mascotas (+66%), carnes y pescados (+59%), panificados (+40%) y lácteos y congelados (+38%).

En Rappi, el ranking de productos más vendidos estuvo liderado por papeles OCB para armar cigarrillos, mientras que entre los artículos más buscados apareció un vibrador en el primer puesto y varios chupetes para bebés.

Las categorías más pedidas en PedidosYa registraron aumentos interanuales cercanos al 41% en abril de 2026. Los aumentos fueron:

Hamburguesa: pasó de $10.600 a unos $15.000

pasó de $10.600 a unos $15.000 Helado por kilo : subió de $19.800 a cerca de $28.000

: subió de $19.800 a cerca de $28.000 Pizza: trepó de $17.700 a $25.000

trepó de $17.700 a $25.000 Empanada: aumentó de $2.200 a aproximadamente $3.100.

El problema, según Focus Market, no es sólo cuánto cuestan estos productos, sino cuántos puede comprar un trabajador con su salario. Con el salario RIPTE de febrero de 2026, ubicado en $1.734.357, un trabajador formal puede adquirir cerca de 116 hamburguesas, 69 pizzas o 62 kilos de helado.

Un año antes, con un ingreso promedio de $1.402.607, podía comprar 132 hamburguesas, 79 pizzas y 71 kilos de helado.

En términos reales, el poder adquisitivo medido en pedidos de delivery cayó alrededor de 12% en el último año. Los salarios crecieron nominalmente, pero los precios de la comida por aplicación aumentaron a un ritmo superior.