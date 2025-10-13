Quién es Pablo Laurta, sospechoso del doble femicidio en Córdoba: su militancia en "Varones unidos" y las denuncias por violencia de género







El hombre es apuntado por la Justicia como el autor de los asesinatos de Luna Giardina, madre del niño, y de su abuela materna, Mariel Zamudio ocurrido en la mañana del sábado.

Quién es Pablo Laurta, sospechoso del doble femicidio en Córdoba: su militancia en "Varones unidos" y las denuncias por violencia de género.

Pablo Laurta, el principal sospechoso por el doble femicidio ocurrido el sábado en la localidad de Villa Serrana, fue detenido este domingo en la ciudad de Córdoba. Además, secuestró a su hijo una vez ocurrido el crimen.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Laurta es apuntado por la Justicia como el autor de los asesinatos de Luna Giardina, madre del niño, y de su abuela materna, Mariel Zamudio ocurrido en la mañana del sábado. Las mató dentro de su casa, ubicada en San Pedro Toyos y Chimu, en Córdoba capital.

El hombre, tras su intento de escape donde quiso cruzar la frontera para llegar a Uruguay, su país natal, fue detenido en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Las autoridades dieron con Laurta en el hotel Berlín. Consigo estaba su hijo, de cinco años, Pedro Teodoro Rodríguez Laurta. De acuerdo a lo que informaron fuentes del caso, el menor estaba en buenas condiciones de salud.

Pablo-Laurta 2 Las autoridades dieron con Laurta en el hotel Berlín. Consigo estaba su hijo, de cinco años, Pedro Teodoro Rodríguez Laurta.

Quién es Pablo Laurta, el principal sospechoso del doble femicidio Laurta es oriundo de Uruguay, del barrio Buceo, en la ciudad de Montevideo. Desde 2010 tenía, junto a otros socios, una empresa dedicada a provisión de servicios de marketing online y contenidos. Además, de acuerdo a la descripción que presentó en el sitio, había estudiado periodismo y también gerencia en la Universidad ORT de ese país.

Por otra parte, el sospechoso militaba un espacio llamado "Varones Unidos“, que se dedicaba a luchar en contra de "las falsas denuncias por violencia de género". En su sitio web, el grupo se describía así: ”Consideramos necesario incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género. Las mismas actualmente dejan de lado graves problemáticas que afectan mayormente o con características especiales al sexo masculino: suicidios, fraude parental, aislamiento social, discriminación judicial, pornografía, misandría, indigencia, accidentalidad laboral, entre otras". En la cuenta de X del movimiento, había un posteo fijado en donde exponía el caso de disputa entre el hombre y la madre del menor: “El Caso Pedro Laurta: cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”, titularon en el blog. Al mismo tiempo, entre las publicaciones se puede encontrar la denuncia por violencia de género que realizó Luna Giardino en contra de su por entonces pareja. “Desde que comenzamos la relación, me manipula y me obliga a hacer cosas que yo no quiero, como tener relaciones sexuales cuando yo no quería, a ir a Uruguay cuando yo no quería, no me dejaba tener redes sociales, no me dejaba tener celular y no me dejaba trabajar”, indicó la mujer en la denuncia que el presunto doble femicida tachó de falsa.

Temas Córdoba

Femicidios

Policiales