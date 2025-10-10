La primera reacción de María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz 2025: "¡Estoy en shock!"

En las últimas horas, se conoció que la líder opositora venezolana María Corina Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz. En medio de tantas emociones, se dio a conocer la reacción que tuvo al enterarse de la noticia.

En una conversación telefónica con Edmundo González Urrutia, quien la reemplazó como candidata en la elecciones presidenciales tras su inhabilitación política, Machado dijo: "¡Estoy en shock!".

“Estamos en shock de alegría ”, le respondió González, en el exilio hace casi un año tras una orden de detención en su contra. “ ¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, volvió a decir la dirigente de 58 años, que está en la clandestinidad en Venezuela

“Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia”, celebró González en un mensaje en la red social X.

El premio Nobel de la Paz fue para María Corina Machado, líder opositora venezolana

La Academia concedió el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado. El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, destacó su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

"Durante el último año, Machado fue obligada a vivir escondida. A pesar de las graves amenazas contra su vida, permaneció en su país, una decisión que insipiró a millones de personas. Cuando los autoritarios se hacen con el poder, es fundamental reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten", subrayó el Comité.

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", anunció en la lectura del fallo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.

Por qué le dieron el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Machado demostró que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el Comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.

El Comité destacó a Machado como uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes. Y subrayó su papel clave y unificador en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo.