Javier Milei felicitó a María Corina Machado por ganar el Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei felicitó a la líder opositora venezolana María Corina Machado luego de ganar el Premio Nobel de la Paz 2025 . En esa línea, definió como "una inspiración" la acción de la política y afirmó que "ilumina al mundo" al pelear contra el régimen de Nicolás Maduro .

En medio de tantas emociones, se conoció la reacción de Machado que tuvo al enterarse de la noticia. En una conversación telefónica con Edmundo González Urrutia, quien la reemplazó como candidata en la elecciones presidenciales tras su inhabilitación política, Machado dijo: "¡Estoy en shock!".

“Estamos en shock de alegría ”, le respondió González, en el exilio hace casi un año tras una orden de detención en su contra. “ ¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, volvió a decir la dirigente de 58 años, que está en la clandestinidad en Venezuela.

En esa línea, Milei -junto a otros líderes mundiales- saludó a Machado. "Mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela", fue el mensaje de Milei en X (ex Twitter).

El expresidente Mauricio Macri también se expresó en X (ex Twitter) al respecto: "Pocas veces se ha elegido tan bien a alguien para representar la paz como con este premio. Hoy más que nunca, mi corazón está con Corina y con el querido pueblo venezolano", sostuvo.

La política, y excandidata presidencial por Venezuela, María Corina Machado, recibió este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025. Dicha condecoración para la líder de la oposición al régimen de Nicolás Maduro se debe a su lucha por los derechos de los habitantes del país y por la democracia.

La premiación fue anunciada por la Academia de Noruega, y en la cuenta de X (ex Twitter) oficial del galardón destacaron que Machado "ha liderado la lucha por la democracia frente al autoritarismo en constante expansión en Venezuela".

Junto a una recopilación de su recorrido profesional, también destacaron el político agregando pasos como su Fundación Atenea o la organización Súmate, que promueve "elecciones libres y justas".