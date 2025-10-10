María Corina Machado, del exilio al Nobel de la Paz: las reacciones en el mundo tras el galardón a la líder opositora de Venezuela

El galardón por la Paz le significó a Machado el apoyo en la comunidad internacional. Referentes políticos y diplomáticos destacaron su camino en Venezuela.

Machado recibió el galardón por la Paz, lo que le significó apoyo en la comunidad internacional.

Tras ser condecorada con el Premio Nobel de la Paz 2025 , la líder venezolana María Corina Machado recibió el apoyo de la comunidad internacional. Referentes del mundo político y diplomático destacaron el galardón tras su lucha por los derechos humanos y democracia en Venezuela .

El presidente Javier Milei felicitó a Machado esta mañana, al definir como "una inspiración" la acción de la política y afirmó que "ilumina al mundo" al pelear contra el régimen de Nicolás Maduro.

"Mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela", fue el mensaje del libertario en X.

. @MariaCorinaYA mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela. VLLC! https://t.co/4mXYzoFMtP

La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen expresó: "Felicitaciones, Corina (...) Este premio honra no sólo su coraje y convicción. Pero cada voz que se niega a ser silenciada. En Venezuela y en todo el mundo. Envía un mensaje poderoso. El espíritu de la libertad no puede ser encarcelado . La sed de democracia siempre prevalece. Querida María, la lucha continúa".

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri expresó en X (ex Twitter): "Pocas veces se ha elegido tan bien a alguien para representar la paz como con este premio. Hoy más que nunca, mi corazón está con Corina y con el querido pueblo venezolano".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vonderleyen/status/1976588233988337710?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976588233988337710%7Ctwgr%5E258e2a3dd3871f22243d79541864a9b56ea3d2ee%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fes%2Fmachado-tras-recibir-el-nobel-de-la-paz-estoy-en-shock%2Fa-74307124&partner=&hide_thread=false Felicitaciones, @MariaCorinaYa, por recibir el Premio Nobel de la Paz.



This award honours not only your courage and conviction.



But every voice that refuses to be silenced. In Venezuela and across the world.



It sends a powerful message.



The spirit of freedom cannot be jailed.… pic.twitter.com/Et6wBlTHHi — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 10, 2025

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, también la felicitó por X: "La democracia vive gracias a la valentía individual. María Corina Machado lucha desde hace años de forma incansable por la libertad y el Estado de derecho en Venezuela, valores por los que damos la cara a nivel global", escribió y agregó: "La felicito de corazón por el Premio Nobel de la Paz".

Por su lado, su par, Edmundo González Urrutia, destacó en dicha red social que se trata del "primer Nobel" para el país y le mandó un cálido saludo.

"¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será libre!", destacó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1976602836575428939&partner=&hide_thread=false María Corina Machado, Premio Nobel de La Paz:

Pocas veces se ha elegido tan bien a alguien para representar la paz como con este premio. Hoy más que nunca, mi corazón está con Corina y con el querido pueblo venezolano. pic.twitter.com/ggL3PCOamF — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 10, 2025

Otro que opinó, aunque negativamente, fue el presidente ruso Vladimir Putin. En una rueda de prensa expresó: “No soy yo el que decide si el actual presidente de Estados Unidos merece o no un premio Nobel, pero él (Trump) realmente hace mucho para la solución de crisis complejas y que duran durante décadas”.

Putin insistió en que Trump “definitivamente está esforzándose, está trabajando en estos temas para lograr la paz y resolver situaciones internacionales complejas. El ejemplo más claro es la situación en Oriente Medio”.

Al mismo tiempo, destacó que “hubo casos en los que el Comité otorgó el Premio Nobel de la Paz a personas que no hicieron nada por la paz” y agregó: “En mi opinión, estas decisiones han dañado enormemente el prestigio del premio”.

La primera reacción de María Corina Machado tras ganar: "¡Estoy en shock!"

En las últimas horas, se conoció que la líder opositora venezolana María Corina Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz. En medio de tantas emociones, se dio a conocer la reacción que tuvo al enterarse de la noticia.

En una conversación telefónica con Edmundo González Urrutia, quien la reemplazó como candidata en la elecciones presidenciales tras su inhabilitación política, Machado dijo: "¡Estoy en shock!".

“Estamos en shock de alegría”, le respondió González. “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, volvió a decir la dirigente de 58 años, que está en la clandestinidad en Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdmundoGU/status/1976580798401646928&partner=&hide_thread=false ¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será… pic.twitter.com/jpmrUEujtL — Edmundo González (@EdmundoGU) October 10, 2025

El Premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado, líder opositora del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela

La premiación fue anunciada por la Academia de Noruega, y en la cuenta de X (ex Twitter) oficial del galardón destacaron que Machado "ha liderado la lucha por la democracia frente al autoritarismo en constante expansión en Venezuela".

Junto a una recopilación de su recorrido profesional, también destacaron el político agregando pasos como su Fundación Atenea o la organización Súmate, que promueve "elecciones libres y justas".

En 2010, sigue el texto en detalle, fue elegida para la Asamblea Nacional, "obteniendo un número récord de votos" y entre los logros más actuales destacaron su liderazgo en el partido opositor Vente Venezuela a la par de la fundación de la alianza Soy Venezuela en 2017.

Por último, subrayaron su candidatura en 2023 en las cuales se vio impedida de presentarse por lo que abrió paso al candidato alternativo de la oposición, Edmundo González Urrutia, a quien apoyó firmemente.