Donald Trump aseguró que María Corina Machado aceptó el Nobel de la Paz "en su honor"

El Comité Noruego evitó responder a las declaraciones y destacó su independencia en la elección, luego de que la Casa Blanca protestara ante la decisión de coronar a la venezolana.

Trump volvió a atribuirse méritos en premios internacionales, tras meses de sugerir que merecía el Nobel por su rol en política exterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sorprendió este viernes al afirmar que la dirigente venezolana María Corina Machado , recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz , habría aceptado el reconocimiento “en su honor”.

Durante una conferencia de prensa en Washington, el mandatario relató que la líder opositora venezolana “lo llamó personalmente” para comunicarle la noticia. “Me dijo: ' Acepto este premio en tu honor, porque realmente lo mereces'” , aseguró Trump, y agregó con tono irónico: “Aunque no le pedí que me lo diera”.

El presidente estadounidense sostuvo además que “ayudó a María Corina en todo momento” y consideró que Venezuela “necesita mucha ayuda” para recuperar la democracia.

A pesar de no haber sido distinguido por el Comité Noruego del Nobel , Trump se mostró conforme: “Estoy feliz, porque sé que hemos salvado millones de vidas”, señaló al referirse a su gestión internacional.

Desde la Casa Blanca expresaron su desacuerdo con la decisión del comité, al recordar que Trump había promovido en los últimos meses su candidatura al premio, destacando su papel en la resolución de conflictos globales.

Por su parte, el Comité Noruego evitó responder a las declaraciones del presidente y recordó que, a lo largo de su historia, ha sido habitual que surjan “campañas o presiones mediáticas” en torno al galardón, pero que sus decisiones se toman con independencia.

El Premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado, líder opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

La política, y excandidata presidencial por Venezuela, María Corina Machado, recibió este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025. Dicha condecoración para la líder de la oposición al régimen de Nicolás Maduro se debe a su lucha por los derechos de los habitantes del país y por la democracia.

La premiación fue anunciada por la Academia de Noruega, y en la cuenta de X (ex Twitter) oficial del galardón destacaron que Machado "ha liderado la lucha por la democracia frente al autoritarismo en constante expansión en Venezuela".

Junto a una recopilación de su recorrido profesional, también destacaron el político agregando pasos como su Fundación Atenea o la organización Súmate, que promueve "elecciones libres y justas".

“¿Qué es esta vaina? Estoy en shock”, fue la primera reacción de Machado tras ganar el Premio según un video enviado por su equipo de prensa a la agencia de noticias AFP.

Su par, González Urrutia, compartió en X un video hablando por teléfono con ella a quien se escucha inmensamente conmovida por el reconocimiento.

"Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia", destacó Urrutia. "¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será libre!", finalizó su saludo.