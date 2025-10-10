Vladimir Putin criticó el Nobel de la Paz a María Corina Machado: "El prestigio del premio se ha perdido"

El presidente de Rusia se pronunció sobre el reciente Premio Nobel 2025 a la líder venezolana. Además, mencionó a Donald Trump sobre su papel en conflictos.

Putin sugirió que Trump debería ser reconocido por su papel en la gestión de conflictos.

El presidente de Rusia Vladimir Putin opinó este viernes sobre el Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a la líder venezolana María Corina Machado . En esa línea, dijo que "el prestigio del premio se ha perdido".

Además, destacó el papel de su homólogo estadounidense, Donald Trump , quien era uno de los candidatos a recibir el Premio. “No soy yo el que decide si el actual presidente de Estados Unidos merece o no un premio Nobel, pero él (Trump) realmente hace mucho para la solución de crisis complejas y que duran durante décadas”, dijo Putin en una rueda de prensa en Dusambé.

Putin insistió en que Trump “definitivamente está esforzándose, está trabajando en estos temas para lograr la paz y resolver situaciones internacionales complejas. El ejemplo más claro es la situación en Oriente Medio” .

Al mismo tiempo, destacó que “hubo casos en los que el Comité otorgó el Premio Nobel de la Paz a personas que no hicieron nada por la paz” y agregó: “En mi opinión, estas decisiones han dañado enormemente el prestigio del premio”.

El Premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado, líder opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

La política, y excandidata presidencial por Venezuela, María Corina Machado, recibió este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025. Dicha condecoración para la líder de la oposición al régimen de Nicolás Maduro se debe a su lucha por los derechos de los habitantes del país y por la democracia.

La premiación fue anunciada por la Academia de Noruega, y en la cuenta de X (ex Twitter) oficial del galardón destacaron que Machado "ha liderado la lucha por la democracia frente al autoritarismo en constante expansión en Venezuela".

Junto a una recopilación de su recorrido profesional, también destacaron el político agregando pasos como su Fundación Atenea o la organización Súmate, que promueve "elecciones libres y justas".