Precios: convocan a petroleras por naftas y subirán tarifas en altos ingresos

Este martes quedó vencido Precios Justos para la nafta. Se trataba de un acuerdo firmado a principio de año entre el Ministerio de Economía, que encabeza Sergio Massa , y las cuatro principales refinadoras. En los últimos meses tenían habilitado una suba mensual del 4,5%. Para agosto, ya se había aplicado. Por lo que, pese a no haber nuevo acuerdo, en los papeles las petroleras ya habían aumentado lo definido para el mes de agosto.

Pero la devaluación del lunes cambió todo. Fuentes de la Secretaría de Energía, que encabeza Flavia Royón, no dieron precisiones sobre los futuros aumentos. De momento, anunciaron que convocarán a las compañías para discutir “un sendero de acuerdo de precios”. Estará a cargo Royon, y no Guillermo Michel, designado por Massa para negociar el vencimiento de todos los acuerdos de precios de consumo masivo. Este martes, el equipo económico mantuvo reuniones por acuerdo de precios para el consumo masivo y para la carne.

Sin embargo, desde una importante refinadora anticiparon: “Vamos a tener que aumentar, es insostenible no hacerlo después de la devaluación del dólar oficial”. Esta vez, las petroleras no esperarán a lo que defina YPF, empresa de mayoría estatal, que controla el 55% del mercado.

Fuentes del sector privado aseguraron a Ámbito que el retraso en los precios de las naftas era de al menos el 25%. “El acuerdo de Precios Justos se firmó a fines del año pasado primero de 4% mensual, luego de 4,5%, contra una inflación que estuvo entre el 6 y el 7%”, comentaron. Además, en los últimos días se sumó un factor externo: el aumento del precio internacional del petróleo Brent.

La suba del dólar oficial mayorista, que desde el lunes trepó a $350, impacta de lleno en las refinadoras debido a que sus costos están en dólares, por tratarse el petróleo de un commodity. Inclusive, el costo del barril en Argentina es de u$s 63 en el mercado local, pero a nivel internacional asciende a u$s 85. “Así y todo, las refinadoras reciben pesos de las estaciones de servicio y no van a llegar a pagar el petróleo”, explicaron desde una compañía.

Tarifas

Tras la devaluación, en el equipo económico admiten que las tarifas de luz y gas están bajo la mira. Luego de aplicar incrementos del 371% en un año en la luz para los sectores de mayores ingresos, el plan original de la Secretaría de Energía era aplicar una última suba a fin de año. Sin embargo, por estas horas no se descartan incrementos adicionales al nivel de mayores ingresos, el llamado N1 y a industrias y a comercios. El dilema pasa que mientras la decisión impacta en los bolsillos y en más inflación, no tomarla implica mayor erogación de subsidios energéticos, ante un FMI que reclama bajar el déficit fiscal para realizar los desembolsos.

Según pudo saber Ambito, el hecho de que se analice aumentar la electricidad para las familias altos ingresos tiene que ver con que ya tuvieron el retiro total de los subsidios. “Se podría revisar para que sigan cubriendo el costo de la energía”, informaron en Economía.

“El aumento del dólar oficial impacta en los costos de la generación eléctrica, porque los costos tienen un elevado porcentaje de insumos dolarizados, como los combustibles, e inclusive hay contratos de generación dolarizados”, explicó Julián Rojo, economista especializado en energía. De momento, existe un costo del mega vatio que rige entre agosto y octubre, establecido por Cammesa, que es el que la Secretaría de Energía podría interceder para modificar vía resolución.

Sin embargo, Rojo explicó: “Para que esa modificación del costo impacte en la tarifa, el Gobierno lo tiene que autorizar”. Actualmente, el nivel 1 paga el 100% del costo de la generación eléctrica, mientras que los niveles de ingresos medios y bajos no llegan ni al 15%. En caso de que no haya traslado a tarifas, Rojo detalló: “Costos nuevos y precios sin actualizar implican una mayor erogación de subsidios energéticos”.

En el caso del gas, también se da el fuerte impacto de la variación del dólar, en este caso, en un 100%, debido a que los contratos del Plan Gas están en dólares. Sin embargo, en el caso de las tarifas de gas, para modificarlas se requeriría una audiencia pública.