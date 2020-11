Precios Máximos: empresarios piden una actualización "urgente"

Desde la Copal remarcaron que los aumentos en los costos no son para todos los sectores iguales y que en algunos casos el aumento en el tipo de cambio tiene un impacto sustancial. De todas formas también hicieron mención al incremento del costo logístico, de las materias primas, de los servicios y el relacionado con los protocolos por el covid.

“Los costos aumentaron mucho: tipo de cambio, logístico, laboral, de insumos. Entonces estamos atrasadísimos en los precios. Por encima del 30% atrasados. La relación y el diálogo con el Gobierno es buena, pero no nos dieron soluciones. Además, están congelados un montón de productos que no son básicos, como el café por ejemplo, de los cuales el 90% de los insumos es importado”, remarcó Cabrales, quien en ese sentido señaló: “Esperamos que esta semana nos den solución al tema de actualizar los precios, mejorar algo nuestras líneas de producción. Si bien el atraso es de un 30%, entendemos que más de un dígito no nos van a dar, pero tiene que estar más cerca del 10% que del 5%”.

En la resolución publicada el viernes, la Secretaría de Comercio Interior justificó la prórroga al sostener que “se han verificado aumentos generalizados en el precio de venta de productos tanto de alimentos para la población, así como también de productos de higiene y cuidado personal; los que resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción”. Cuando comenzó el Programa, los precios de muchos artículos de primera necesidad se retrotrajeron a los valores del 6 de marzo. A mediados de julio, se autorizaron aumentos de entre 2% y 5%, mientras que en octubre se aplicó una nueva actualización de entre el 2% y un 6%.