Miguel Pesce: "Si no conseguimos que las empresas de consumo masivo aumenten la producción vamos a tener inflación"

“Cuando alguien tiene en mente un fuerte ajuste, no lo plantea de esa manera. Te ponen un símbolo que es la dolarización, pero no te dicen que para eso tenes que hacer un ajuste tremendo. Están planteando algo que suena como agradable para encubrir los pasos previos a una dolarización”, agregó Pesce ante la consulta del periodista respecto a si el gobierno evalúa ir por ese camino para combatir la suba de precios.

Sin embargo, no evitó manifestar su preocupación por ello. “Estamos preocupados por la suba de precios. Argentina venía con una inflación exuberante en 2018 y 2019 impulsada por shock de ajuste en el tipo de cambio. Se logró moderar en el 2020 y en el 2021 tuvimos el primer shock de precios internacionales y ahora de nuevo”, explicó respecto a los motivos de la actual suba.

Las economías con variables más estables, apelan a recetas clásicas de aumento de tasas para frenar una inflación. Pero Argentina arrastra problemas macroeconómicos que la ponen en una situación precaria. “Si estuvieramos en una economía de 2% de desocupación y 4% de pobres y crédito internacional, la ecuación se resuelve fácilmente: puede abrir la economía, provocar una caída de la demanda agregada y modera la inflación”, dijo Pesce y agregó: “Argentina no tiene crédito internacional y tiene 40% de pobreza. No estamos en condiciones de aplicar ajustes de esas características”.

La salida de un espiral inflacionario, consideró, tiene que ser “con crecimiento y esto no es una consigna, es un hecho objetivo”. Y apuntó: “Necesitamos que las empresas de consumo masivo respondan a los tirones de la demanda agregada por los resultados de las paritarias y las políticas públicas, con más producción y no con más aumentos de precios”.

Al mismo tiempo, reafirmó que “lo que necesitamos es crecer” pero señaló que “muchas de las empresas que producen productos de consumo masivo, que tienen un impacto en el mercado del 80%, en muchos productos están trabajando al límite de capacidad instalada. Y cuando vos tenes un precipicio de u$s19 mil millones que era la obligación con el FMI de este año y el que viene, no hay quien invierta”.

“La gran apuesta es el crecimiento. Podemos tener las mejores paritarias, las mejores políticas sociales, pero si no conseguimos que aquellas empresas que tienen que producir bienes para satisfacer la demanda no inviertan y no aumenten la producción vamos a tener inflación y no crecimiento”, añadió.

A su vez, consideró que Argentina tenía serio problema en su sector externo para crecer ya que “se había endeudado aceleradamente de 2016 a 2019 y había generado varios precipicios (…). Si la Argentina no lo resolvía, nadie podía creer que iba a crecer. Removido esos obstáculos, hoy tiene un horizonte de crecimiento posible”.

En ese sentido, puso el foco en el comercio exterior y el superávit de la balanza comercial. “Las exportaciones, que estaban en u$s60 mil millones en los últimos cinco años, el año pasado dieron u$s70 mil millones y este año esperamos u$s80 mil millones”, manifestó.

La estabilidad cambiaria es un punto fundamental para contener la inflación en un país con una economía bimonetaria. Es por eso, que la suba de tasas y el acuerdo con el FMI puede traer un poco de aire, siempre y cuando los precios internacionales no sigan presionando.

Respecto a las proyecciones que pueden hacerse para fin de año, Pesce no dudó en afirmar que se espera “que la inflación sea menor al 50% e incluso lo hemos plasmado en nuestro acuerdo con el FMI. No hacemos pronósticos pero esperamos que sea menor”. Además, dejó en claro que el Gobierno se comprometió a que la tasa de interés de referencia tenga un interés positivo respecto a la inflación y señaló que la suba o la baja dependerá de la evolución de los precios: "Esperamos que la inflación cambie la tendencia y se desacelere. En ese juego es donde vamos a seguir midiendo si subir la tasa o mantenerla."

Por último se refirió a un tema complejo como el cepo cambiario. Para retirarlo definitivamente “hay que mejorar el mercado de capitales”, dijo. “La Argentina no tiene un problema de ahorro. Tiene mucho ahorro. Tiene un problema que no puede transformar su ahorro en inversión. Cuando consigamos eso va a ser un tema clave para superar el cepo”, agregó.