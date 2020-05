Precuela de "Crepúsculo"

“Es un momento raro y no estaba segura de que fuera el justo para publicar el libro, pero algunos de ustedes lo están esperando desde hace tanto” dijo la autora “que parecía injusto no hacerlo”. Stephenie Meyer, que vendió más de 100 millones de ejemplares, estaba trabajando en la nueva novela en 2008, pero se detuvo cuando algunos capítulos fueron a parar ilegalmente a internet. La escritora había difundido luego en su sitio oficial un esbozo del libro no completo (que ella definió “un ejercicio, que terminó fuera de control, de desarrollo de un personaje) y varias veces dijo que no estaba segura de que podía retomar la historia.