Preocupante baja del volumen de cosecha

Por supuesto que las complicaciones no paran ahí, ya que la extraordinaria bajante aguas arriba del río Paraná (hasta ahora la mayor en 40 años) ya puso en alerta a los principales puertos del país alrededor de Rosario donde el ría marcaba ayer 1,53 metro, y siguen las restricciones operativas y logísticas para el traslado de las cargas que, según el informe diario de CIARA, se mantiene en alrededor de 70 localidades con casos extremos como el de San Luis donde, directamente, se “cerro” toda la provincia impidiendo tanto el trabajo, como el traslado de contratistas y de la producción. También se mantienen limitantes sindicales con gremios como Urgara (recibidores) y SOMU (estibadores) en conciliación obligatoria, y otras “perlitas” como la que denunció ayer la CATAC, por el incremento del 100% de la Tasa de Organización Portuaria, que fijó el Consejo Deliberante de Arroyo Seco, en Santa Fe, teóricamente con el fin de “financiar los costos de la pandemia” en ese distrito.

La situación, que la sufren también los productores de otros alimentos como frutas, verduras, carne, etc. no parece estar siendo abordada en forma integral por las autoridades nacionales sorprendidas, tal vez, por la magnitud de la rebeldía municipal y provincial, o por el desconocimiento completo de la operatoria, como dicen que le ocurre a Marcos Levaggi (alias, Nahuel), a frente del Mercado Central de Buenos Aires donde confluyen miles de camiones diarios desde todo el país. Proveniente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, el novel funcionario declaró que “es necesario transparentar la formación de precios del alimento desde que llega hasta que sale del mercado” como mecanismo para garantizar “precios justos” (SIC).

… que, los mismos temas se abordaron también en la reunión de ayer de la Cadena de la Carne, también sorprendida por la nueva exigencia oficial de “informar” sobre operatoria en mercados de hacienda y frigoríficos, lo que ya se cumple por 4 canales distintos, y desde hace años. No ocurre lo mismo, sin embargo, con la comercialización mayorista y minorista, y tampoco con el comercio irregular que ningún titular de Comercio de los últimos años se animó a controlar. “Es más fácil agarrársela con los productores”, reconocía ayer un dirigente. Lo cierto es que los precios, aunque sostenidos, apenas se movieron en las últimas semanas, más alterados por feriados y el paro agropecuario del 10-13 de marzo, que por otra cuestión.

Sin embargo, si hubo algunos movimientos de precios a nivel del consumidor que, llamativamente, o no tanto, se dieron en general, en las zonas de poder adquisitivo más bajo. Aún así, la oferta de hacienda es la habitual para la época (pero sin la presión de demanda de la exportación por el parate de la Unión Europea, EEUU y China, que recién comienza a operar nuevamente tras el brote de Covid-19, situación que hasta está poniendo en riesgo, otra vez, el comportamiento de la Cuota Hilton de cortes especiales para Europa. También se mantienen las necesidades de venta de parte de los productores que necesitan cubrir gastos y mantener la rueda en funcionamiento. lo que está afectado, en distintos grados, por los problemas logísticos de circulación y tráfico, mientras que los condicionantes finan-cieros también agregan “ruido” a la operatoria. Un tema adicio-nal, que tampoco parecen conocer los funcionarios ahora a cargo, es el problema que está generando la acumulación de cueros crudos que, históricamente, estuvieron en manos de media docena de curtiembres ahora aparentemente retiradas, por que podría ser un buen momento para liberar la históricamente reclamada exportación de cueros crudos y salados, que descomprimiría un tanto la situación de la cadena.