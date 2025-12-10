Donald Trump confirmó la intervención de un buque petrolero en Venezuela + Seguir en









El mandatario estadounidense aclaró que es "un petrolero enorme, muy grande; de hecho, el más grande jamás incautado".

Donald Trump anunció la interevención del "﻿más grande jamás incautado" en Venezuela. © Andrew Caballero-Reynolds / AFP

El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó este miércoles que la guardia costera de aquel país, se adueñó de un buque petrolero en las costas de Venezuela, en un nuevo movimiento militar contra Nicolás Maduro, en medio de la escalada de tensiones.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande; de hecho, el más grande jamás incautado”, declaró Trump a la prensa. Fiel a su estilo, dejó abierta la puerta abierta a otras intervenciones: “están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante”, añadió.





La administración de Trump plantea que Maduro es el líder de una organización de narcotráfico llamada "El Cartel de los Soles". Sin embargo, el presidente estadounidense no aclaró si está embarcación petrolera se encontraba narcotraficando. El pasado martes, el ejército de EEUU sobrevoló el espacio aéreo del Golfo de Venezuela en lo que fue la aproximación más cercana de aviones de guerra al país conducido por el régimen de Maduro.

El nuevo operativo de EEUU en Venezuela El ataque de EEUU a un barco petrolero venezolano La operación de este miércoles estuvo liderada por la Guardia Costera de EEUU y contó con apoyo de la Marina, según declaró un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato a la agencia Bloomberg. El funcionario explicó que la acción se realizó bajo autoridad de las leyes estadounidenses de aplicación del orden, sin detallar más sobre la identidad del buque o el destino de su tripulación.

Este tipo de medidas marca un nuevo escalón en la ofensiva de Washington para cercar financieramente al gobierno de Nicolás Maduro, que continúa bajo el peso de acusaciones por narcoterrorismo en la Justicia estadounidense.

Las restricciones y la presión directa sobre la industria petrolera venezolana restringen severamente el margen de maniobra de Caracas para colocar su crudo en el exterior. Aunque el país posee las mayores reservas certificadas del mundo, la mayor parte de su producción —cerca de un millón de barriles diarios— termina vendiéndose con fuertes descuentos a refinerías chinas y a un puñado de compradores alternativos, debido al esquema de sanciones que todavía recae sobre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).