Venezuela: el gobierno de Nicolás Maduro cuestionó el Nobel de la Paz a Corina Machado

El gobierno de Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro al frente, cuestionó el reconocimiento a María Corina Machado , la líder opositora que este miércoles fue galardonada con el Premio Nóbel de la Paz por el Comité Noruego.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez , comparó la ceremonia con un funeral, al señalar que la galardonada fue homenajeada aunque no estuvo presente en el acto que se llevó a cabo este miércoles temprano. Machado recién llegará a Noruega esta noche, después de tener que hacer un largo viaje para salir de Venezuela.

“Hoy muy tempranito viendo lo que pasó en Noruega, asistieron a un velorio , porque eso parecía un velorio, era un velorio, un fracaso, fracaso total, el show fracasó, la señora no se presentó “, dijo Rodríguez en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

A su vez, la funcionaria cuestionó el despliegue militar de las fuerzas de Estados Unidos en los alrededores de Venezuela, operativo apoyado por Machado, y apuntó: “Dicen que por miedo, porque en Noruega se alzó el pueblo y en Noruega salió la gente a protestar en las calles por lo que era un premio manchado en sangre ", agregó en alusión a protestas menores de grupos de izquierda.

“Pobre paz, pobre Nobel”, apuntaron desde el gobierno de Maduro

En el mismo sentido se pronunció Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien apuntó contra “la hipocresía de los organismos por la paz” y le recriminó al Instituto Nobel haber distinguido en el pasado al exprimer ministro británico Winston Churchill con el Nobel de Literatura por sus memorias, y al exjefe de la diplomacia estadounidense Henry Kissinger, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1973.

“Pobre paz, pobre Nobel”, concluyó el dirigente chavista.

Por su parte, la mano derecha de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, consideró que el premio es una "subasta al mejor postor": "Lo único que tienen que hacer es revisar a quién le han dado ese premio antes”, argumentó. “Nosotros tenemos el mejor de los premios, que es la tranquilidad de este pueblo, la capacidad que tenemos para decidir nuestro destino. Lo hemos ganado a pulso”, sentenció.