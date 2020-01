Previsible: Fed desoyó a Trump y mantuvo las tasas

La declaración de la Reserva Federal cambió poco respecto de la de su reunión de diciembre, diciendo que la tasa actual de fondos federales era “apropiada para apoyar la expansión sostenida de la actividad económica”, incluido el crecimiento continuo del empleo y un aumento de la inflación hacia el objetivo del 2% del Banco Central.

La Fed no mencionó específicamente los riesgos económicos derivados del reciente brote de coronavirus en China, lo que ha llevado a temer una mayor desaceleración en la segunda economía más grande del mundo. “Lo único que me sorprendió fue que no hubo una mención específica del coronavirus, que podría ser un problema para la economía mundial”, dijo Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities en Nueva York.

La Fed no entregó una nueva guía sobre su práctica actual de comprar u$s60.000 millones mensuales de bonos del Tesoro de Estados Unidos para garantizar una liquidez adecuada a corto plazo en los mercados de financiación bancaria. Los funcionarios estuvieron discutiendo cómo y cuándo finalizar el programa temporal y qué tipo de reemplazo permanente podría usar para garantizar el control de la tasa objetivo de fondos federales.

La decisión sobre la tasa de interés era ampliamente esperada, ya que datos económicos recientes muestran que la economía sigue creciendo y no hay señales de que la inflación represente un riesgo que deba contrarrestar con mayores costos de endeudamiento.

El año pasado, la Fed recortó las tasas de interés tres veces para impulsar una economía sacudida por las guerras comerciales, y estableció una vara alta para cualquier cambio en las tasas este año. El presidente de la Fed, Jerome Powell, había dicho que se requeriría un “replanteamiento concreto” de las perspectivas económicas para un movimiento.

La evaluación de la Fed sobre el gasto de los hogares se redujo ligeramente desde un “ritmo fuerte” en su comunicado de diciembre a uno “moderado”. También señaló que las inversiones y las exportaciones fijas de las empresas “siguen siendo débiles”.

Así, la Fed hizo oídos sordos a los reiterados pedidos del presidente Donald Trump, quien días atrás volvió a la carga en las redes sociales. “La Fed debería ser inteligente y bajar la tasa para hacer nuestros intereses competitivos con otros países que pagan mucho menos pese a que somos, de lejos, el más alto estándar. Entonces nos centraríamos en amortizar y refinanciar la deuda. No hay apenas inflación, este es el momento (dos años tarde)”, escribió el mandatario republicano en su cuenta de Twitter.

