Nissan: "Es difícil ser competitivo produciendo 10.000 pickups al año"

En el último año, la automotriz produjo apenas 10.000 unidades de su modelo Frontier, un número muy bajo que no permite que cierre la ecuación económica. El 70% de ese volumen se destinó a la exportación a Brasil. Guy Rodríguez, Chairman de Nissan América latina, sintetizó la realidad ante una pregunta de este diario en una videoconferencia con motivo del anuncio que le hicieron al presidente, Alberto Fernández: “Es muy difícil ser competitivos con 10.000 unidades”de la pickup Frontier por año. La respuesta vino a cuenta de la consulta de cuánto más caro es producir una Frontier en la Argentina respecto México, lugar donde también se fabrica. El directivo prefirió no precisar detalles aunque dejó claro que la diferencia, a favor del país del norte de América, es clara al referirse, por ejemplo, en cuestiones de escala. La mayor presión impositiva argentina, especialmente en el proceso de producción, es clave para inclinar la balanza. En México, por ejemplo, la fabricación de un vehículo no sufre de carga impositiva para ser competitivos a la hora de exportar y el peso tributario está en la cadena de comercialización.