Javier Milei recibió al CEO de Vicuña Corp. por el megaproyecto minero de u$s18.000 millones en San Juan

El Gobierno destacó el rol del RIGI en la decisión de la empresa, que proyecta invertir u$s18.000 millones en un desarrollo de cobre en San Juan.

El presidente Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada al CEO de Vicuña Corp. , Ron Hochstein, tras el anuncio de una inversión total de 18.000 millones de dólares para un megaproyecto minero en San Juan , con desembolsos iniciales de hasta 7.000 millones y respaldo oficial al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones .

Además, el encuentro se realizó en la sede de Gobierno y contó con la participación del country director de la compañía, José Morea; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. En la foto de la reunión sale también encima de la mesa la motosierra que el jefe de Estado tiene en su despacho.

Según el comunicado de la Presidencia de la Nación Argentina, los directivos de la empresa explicaron que la decisión de avanzar se apoya en el “marco de previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica” que ofrece el RIGI , impulsado por el Gobierno. En ese sentido, afirmaron que, sin ese instrumento, “un desarrollo de esta magnitud no habría sido viable en la Argentina” .

La compañía -cuyos principales accionistas son BHP y Lundin Mining, con el 50% de participación cada una - prevé destinar u $s 18.000 millones durante los primeros diez años del proyecto. De ese total, se proyectan u $s7.000 millones hasta alcanzar el primer concentrado de cobre , previsto para 2030 .

Antes del encuentro con el Presidente, Hochstein calificó al emprendimiento como “una oportunidad transformacional para la Argentina” y remarcó que se trata de uno de los distritos de cobre no desarrollados más relevantes del mundo , con capacidad para impulsar el crecimiento económico de largo plazo a través de inversión extranjera, empleo y mayores exportaciones .

También subrayó que la empresa está comprometida a avanzar “de manera responsable y en colaboración con los gobiernos y las comunidades”, con el objetivo de generar valor sostenible para el país.

El proyecto minero de Vicuña Corp. en San Juan

La firma, conformada en julio de 2024, precisó que el desembolso inicial de u$s7.000 millones se concentrará entre 2027 y 2030, período en el que está previsto el inicio de la producción.

Para 2026, el plan de trabajo contempla avanzar en diseño e ingeniería, adquisición de equipos y movimientos de tierra, además de mejoras en el camino de acceso, la construcción de líneas eléctricas de media y alta tensión y la ampliación del campamento, que superará las 550 habitaciones.

En diciembre, la compañía solicitó su adhesión al RIGI bajo la categoría Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (Peelp), que exige una inversión mínima de u$s2.000 millones, diez veces superior al piso general del régimen, fijado en u$s200 millones.

El desarrollo está previsto en tres etapas. La primera se concentrará en Proyecto Josemaría, con la puesta en marcha de una mina a cielo abierto y una planta concentradora, con el objetivo de acelerar la producción inicial y generar flujo de caja operativo temprano.

La segunda fase prevé el aprovechamiento de los recursos de óxidos de Filo del Sol y la construcción de una planta de recuperación de cobre, oro y plata, lo que permitirá ampliar la capacidad productiva y remover la capa de óxidos sobre los sulfuros.

Finalmente, la tercera etapa contempla la expansión de la planta concentradora y el desarrollo del depósito de sulfuros de Filo del Sol para elevar la capacidad a unas 293.000 toneladas por día. El plan integral incluye además una planta desalinizadora, un sistema de transporte de concentrado y una planta de tratamiento adicional.