Pymes: Massa promete alivio fiscal y empresas le reclaman un programa a Milei

A once días del balotaje, los distintos grupos económicos de Argentina exigen respuestas sobre los programas de gobierno de cada candidato. Esta vez le tocó al sector industrial , que escucha y evalúa las propuestas de Sergio Massa , mientras que reclama por la falta de iniciativas claras de parte de Javier Milei en este rubro. El planteo de su asesor económico Darío Epstein de apertura total en dos años está en el centro de la queja.

“Para los que están intranquilos porque creemos en una economía abierta les digo: en la situación actual si los mandamos a competir, de 400.000 pymes, quedarían la mitad en el camino. No vamos a abrir en una situación de desventaja. Vamos a sacar todas las inconsistencias, y en un par de años cuando haya menos inflación y tasas razonables, seguridad jurídica y una nueva ley laboral, habrá una apertura importante y ahí van a tener que competir. Algunas empresas y sectores no tendrán la fortaleza y otros como la agroindustria no tendrán ningún inconveniente".