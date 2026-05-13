Robo del Museo del Louvre: revelaron que hubo grandes fallas de los sistemas de seguridad + Agregar ámbito en









La conmoción causada en Francia por el robo de joyas reales del siglo XIX, valoradas en más de u$s100 millones en octubre, forzó la creación de una comisión parlamentaria en diciembre para investigar las fallas de seguridad en los museos nacionales.

El Louvre relegó las cuestiones de seguridad "a un segundo plano" en los últimos años, según una comisión de investigación parlamentaria.

El ponente de una comisión parlamentaria en Francia denunció este miércoles que el Museo del Louvre relegó las cuestiones de seguridad "a un segundo plano" en los últimos años. Esta investigación se constituyó en diciembre tras el espectacular robo en octubre, cuando se sustrajeron joyas de la Corona del siglo XIX valoradas en más de u$s100 millones en uno de los museos más visitados del mundo.

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De acuerdo con el informe final del diputado Alexis Corbière, al que tuvo acceso la agencia AFP, las "deficiencias en materia de seguridad" que facilitaron el millonario asalto ya eran plenamente "conocidas" por la institución. El documento detalla que el museo ignoró las advertencias explícitas sobre su vulnerabilidad que ya habían sido señaladas en al menos dos auditorías previas, una realizada en 2017 y otra en 2019.

Sin embargo, estos temas, en un establecimiento que acoge a unos 9 millones de visitantes anuales, quedaron "relegados a un segundo plano, por detrás de los objetivos de proyección e influencia, erigidos en prioridades", según expresó el diputado izquierdista.

Museo del Louvre.webp Museo del Louvre.

Falta de seguridad en Louvre: quejas y recomendaciones a futuro El diputado Alexis Corbière también arremetió contra la "falta de control" que ejerce el Ministerio de Cultura sobre la gestión interna de la pinacoteca, atribuyendo este problema al método de designación de los altos cargos, elegidos directamente por el mandatario galo.

Con el objetivo de desterrar definitivamente la dinámica del "capricho" presidencial, el ponente aconseja que el nombramiento de la cúpula directiva del Museo del Louvre se ejecute mediante procesos limpios conducidos por su propio consejo de administración. El documento, elaborado tras tomar declaración a más de 100 personas, plantea también robustecer el fondo económico de seguridad que el Ministerio de Cultura implementó a raíz del asalto. Dicha partida presupuestaria cuenta actualmente con 30 millones de euros (u$s35 millones), un monto que se busca incrementar para modernizar los sistemas de protección en los museos. Asimismo, el informe propone incorporar un mayor número de guardias de seguridad en la plantilla fija y mejorar sus condiciones salariales.

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