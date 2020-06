Reducirán aportes patronales a pymes del interior

“Nuestra idea es restablecer el decreto 814 con algunos cambios. Va a ser uno de los puntales para la recuperación de la economía regional”, anunció Kulfas sobre la cual estimó que están operativas en un 80% en la mayoría de las provincias. Fue en el marco de una presentación virtual ante más de 600 empresarios organizada por la Fundación Mediterránea, En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo rechazó las razones esgrimidas por el Grupo Techint para retirarse del programa ATP, respecto de que se habían cambiado las condiciones del mismo para la primera tanda de salarios de abril, que se pagaron en mayo, aunque reconoció que éstas se modificaron para la segunda parte que se deberían pagar entre esta semana y la próxima. Kulfas admitió que hay empresas que se están retirando.

Recordó que el programa se terminó de reglamentar el 21 de abril y que establecía “la imposibilidad de distribuir dividendos, no hacer recompras de acciones, ni hacer operaciones de contado con liqui por un año”. “Eso estuvo desde el 21 de abril. No hubo cambio de reglas de juego con abril. Ahora en mayo lo único que se hizo fue ampliar a dos años y ampliar a todo el universo de MyPyMEs, pero esto solo para mayo”, precisó, En una obvia referencia a Techint, dijo que los que devolvieron los aportes de subsidios del cuarto mes del año “no tuvieron cambios de regla de juego”, “Sabemos de casos que han decidido la devolución por errores de información. Las reglas que cambiaron son para el mes de mayo que no se abonó todavía”, admitió.

Por otro lado, Kulfas anunció que en breve el Gobierno va a estar lanzando un paquete de ayuda para parques industriales y tecnológicos en las provincias. El plan contempla aportes no reembolsables y financiamiento para mejoras en los predios donde se impulsa la radicación de empresas. En otro aspecto, respondió a consultas de empresarios sobre si el Gobierno supone que la cuarentena puede durar todo el invierno. “La normalidad como la conocíamos no sabemos si va a ser este año o el año que viene. Trabajemos con esta nueva normalidad. Yo, más que pensar en elementos que no manejamos, prefiero trabajar con este mecanismo de ir calibrando la cuarentena”, señaló.