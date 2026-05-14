La Legislatura porteña aprobó la adhesión al RIGI y creó el RIMI CABA: en qué consisten ambos proyectos

El bloque libertario logró la sanción de las iniciativas empujadas desde Nación. Buscan promover inversiones en el distrito a cambio de beneficios impositivos. El peronismo cuestiona el impacto de ambos proyectos: aseguran que no tiene en cuenta la matriz productiva local.

En el marco de la sesión por la ampliación del Presupuesto de Jorge Macri , la Legislatura porteña votó este jueves la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y aprobó la iniciativa del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Ambas iniciativas fueron bajadas desde Nación a Ciudad a través del bloque porteño de La Libertad Avanza y lograron apoyo del PRO.

Con 32 votos afirmativos y 27 negativos, CABA se sumó al RIGI impulsado a nivel nacional por Javier Milei a través de la ley Bases. El régimen es un reflejo de las disposiciones previstas para sectores específicos. Algunos, como turismo, infraestructura y tecnología, que tienen contacto con la matriz porteña; otros, como forestoindustria, minería, siderurgia, energía, petróleo y gas, están pensados para provincias de otro corte.

El régimen para grandes inversiones está reservado a Vehículos de Proyecto Único (VPU) , esto es, estructuras constituidas exclusivamente para tal fin. Y, como regla general, establece un monto mínimo de inversión en activos computables de al menos u$s200 millones, con exigencias de cumplimiento durante los primeros años para la permanencia en el régimen.

En el proyecto de adhesión, firmado por Pilar Ramírez, menciona al RIGI como "un instrumento excepcional" para proyectos "de magnitud excepcional" debido a su escala, complejidad y horizonte temporal. Hasta el momento, provincias como Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tucumán han adherido al RIGI.

En cuanto a los proyectos aprobados en el territorio nacional, la información divulgada por el Gobierno nacional da cuenta de que desde su reglamentación ya fueron aprobados diez proyectos por un total de u$s25.479 millones, principalmente en sectores de la minería y energía.

El RIGI otorga un amplio abanico de incentivos fiscales, como la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los VPU, la devolución de saldos a favor de IVA en un plazo máximo de tres meses, Además, se permitirá el cómputo del 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.

Paralelamente, las empresas adheridas al RIGI tendrán arancel cero para las importaciones de bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para llevar adelante el proyecto y durante los primeros tres años del proyecto estarán exentas del pago de derechos de exportación.

En materia cambiaria, el régimen establece que durante los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas generadas. Este porcentaje aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto año. Asimismo, los proyectos adheridos "gozan de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años". "Los beneficios no pueden ser afectados por derogaciones ni por la creación de normativas más gravosas o restrictivas", indica el régimen.

20251209_144910 Pilar Ramírez, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Tw:PilarRamirezmpr

RIMI CABA: sectores alcanzados y montos mínimos

En paralelo, el bloque libertario propuso la creación del RIMI en versión CABA a raíz del perfil económico de la Ciudad, el cual, según señala Ramírez, se destaca "por una fuerte presencia de actividades de servicios, tecnología, turismo, salud, construcción, industrias culturales, gastronomía y otras ramas intensivas en capital, equipamiento, innovación y empleo".

El RIMI CABA apunta a "favorecer la inversión productiva de las miles de Pequeñas y Medianas Empresas" mediante beneficios fiscales en Ingresos Brutos, Sellos, Impuesto Inmobiliario por dos años desde la implementación. Estará enfocado en inversiones productivas de entre u$s100.000 y u$s9 millones.

El proyecto se encuadra dentro de las disposiciones previstas en la ley de Modernización Laboral aprobada por el Congreso y contempla diferentes escalas de inversiones:

a. Para las Micro empresas, en los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias y reglamentarias, la suma de: dólares estadounidenses ciento cincuenta mil (USD 100.000);

b. Para las Pequeñas empresas, en los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias y reglamentarias, la suma de: dólares estadounidenses seiscientos mil (USD 600.000);

c. Para las Medianas empresas Tramo 1, en los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias y reglamentarias, la suma de: dólares estadounidenses tres millones quinientos mil (USD3.500.000);

d. Para las Medianas empresas Tramo 2, en los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias y reglamentarias, la suma de: dólares estadounidenses nueve millones (USD 9.000.000).

Durante el debate en la Legislatura, Silvia Imas, de La Libertad Avanza, defendió ambas adhesiones. “El problema de la Ciudad no es coyuntural sino estructural. Precede a cualquier gestión reciente. Pasó de ser la jurisdicción más densa empresarialmente del país a liderar junto a Tierra del Fuego el triste ranking de cierre de empresas en la última década. La Capital se vació de empresas. En cuanto al empleo exhibe el mismo patrón”.

En ese sentido, se preguntó si es conveniente “seguir administrando el declive con más regulación” o si se van a poner en marcha “las herramientas para revertirlos”. Los proyectos que se radicarán gracias al RIGI “son inversiones que sin este régimen no se harían” y permitirá “posicionar a CABA como una jurisdicción confiable” para recibir empréstitos extranjeros.

En relación al RIMI CABA, Imas afirmó que “cierra una brecha” al estimular inversión de las pymes mediante beneficios fiscales, con estabilidad tributaria y previsibilidad para planificar. “No es para multinacionales”, argumentó, sino “para el industrial pyme de Mataderos, el taller de Barracas que quiere comprar máquinas nuevas, el hotel de Microcentro que quiere hacer nuevas obra”. Lo calificó como una herramienta “clave para que una industria urbana pueda dar un salto de competitividad”.

Desde LLA aseguran que va a permitir generar más empleo, más actividad, mayor consumo y recaudación. “Eso permitirá bajar impuestos”, sustentó Imas, en base a la línea programática que impulsa su bloque. Durante el discurso, rescató el apoyo y los aportes de los bloques opositores pese a las diferencias. “Es la diferencia de construir mayorías en esta casa”, señaló.

El radicalismo fue uno de los espacios que aportó a la discusión. La jefa de bloque del radicalismo, Manuela Thourte, destacó ambas iniciativas y repasó alguno de los cambios que se introdujeron a los proyectos originales a pedido de su bancada.

“Una de las primeras cosas que pedimos es que se descalce del RIMI nacional y que se plantee un registro de la CABA que sea el que evalúa y apruebe las inversiones y que determine qué sectores buscamos favorecer”, dijo. También solicitaron, y fue concedido, que las empresas que hagan esas inversiones se queden durante cuatro años y que se puedan agrupar distintas inversiones hasta llegar al mínimo, el cual solicitaron bajar de u$s150.000 a u$s100.000. Todos los pedidos fueron incorporados.

“El RIMI CABA no viene a solucionar todos los problemas que enfrenta la Ciudad”, aclaró, pero afirmó que las nuevas inversiones que podrían llegar permitirán construir un contexto más favorable para mejorar la coyuntura económica del distrito.

Críticas del peronismo

Para el legislador Matías Lammens, la iniciativa de adhesión al RIGI no se adapta al contexto porteño. “¿Saben cuántas inversiones va a traer? Cero. Es para inversiones de u$s200 millones. Menciona áreas que, en primer lugar no existen en CABA. Y en segundo lugar, en sectores como el Turismo no hay ese tipo de inversiones”, dijo y consideró que con el tratamiento del proyecto están subestimando al porteño.

El exministro también cuestionó el alcance del RIMI y pidió “discutir en serio como hacemos para cuidar el entramado productivo”. En ese sentido, recordó que su bloque propuso crear el Régimen de Expansión Productiva Porteña (REPP): “Nos podíamos haber quedado en una actitud de denunciar, pero no. Propusimos un régimen propio, pero fuimos ingenuos porque pensamos que de verdad querían proteger a la industria, a las pymes, a los comerciantes”.

El proyecto al que hizo referencia Lammens apunta a generar nuevas inversiones de parte de los sectores más golpeados por la crisis económica, como los comercios, las microempresas y las pymes, pero a diferencia del RIMI no tiene un mínimo de inversión y permite adherirse no solo a quienes inviertan a futuro sino también a quienes invirtieron en los últimos dos años.

Como beneficio adicional, la propuesta del PJ premia a la creación de empleo registrado o la radicación en las Áreas de Desarrollo Prioritario Sur del Código Urbanístico con un incremento en la exención de hasta 1 año más y 10 puntos por cada condición. Tiene como tope 3 años y 80% de exención, contabilizado por empresa, pero no por proyecto. Además proponen que el Banco Ciudad otorgue créditos con tasa que en promedio se ubicará entre la activa y el plazo fijo a 30 días para compra de capital de trabajo, bienes de capital y descuento de cheques. El texto del peronismo no fue tratado.