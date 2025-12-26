¿Cómo sigue la salud de Cristina Fernández de Kirchner a casi una semana de su operación?

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continua internada luego de la operación de apendicitis que se le realizó días atrás en el Sanatorio Otamendi. El último parte médico indicó que presenta "íleo posoperatorio" y seguirá bajo observación, con una estricta "dieta líquida" hasta su plena recuperación.

De acuerdo al informe divulgado esta tarde por la Directora Médica de la clínica privada, Marisa Lanfranconi, la exvicepresidenta "continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada" por la cual fue internada el sábado pasado luego de que profesionales de la salud acudieran a su domicilio y advirtieran el cuadro médico.

Pese a haber evolucionado favorablemente luego de la intervención, en las últimas horas presentó "íleo posoperatorio" , una condición que se traduce en una parálisis temporal de los intestinos tras una cirugía.

Por ese motivo, el cuerpo médico del Sanatorio resolvió que continúe internada " con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso" . Y, además, seguirá bajo una "dieta líquida", evitando la ingesta de alimentos sólidos. Con respecto a su evolución, el parte médico indica que "se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación del estado de íleo".

La confirmación de la internación de Cristina Kirchner llegó en la tarde del sábado a través de sus allegados: " Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada, luego de la debida autorización judicial, al Sanatorio Otamendi. Al presentar una dolencia abdominal , médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva en dicho sanatorio".

"Los cuadros abdominales llevan un tiempo de diagnóstico y evaluación. Por eso está en un centro de complejidad para poder realizar estudios y análisis que determinen el cuadro y su posterior accionar médico", explicaron fuentes del Ministerio de Salud bonaerense a Ámbito, que luego confirmaron que la operación fue concretada el sábado.

Los antecedentes médicos de Cristina Fernández de Kirchner

El episodio del 20 de diciembre del 2025 se suma a una serie de antecedentes de salud que han trascendido durante la vida pública de Kirchner en las últimas décadas. Uno de los hitos más difundidos fue la extirpación de la glándula tiroides a principios de 2012 tras detectarse nódulos en esa glándula.

En 2013, otra internación que acaparó atención pública fue la de un hematoma subdural crónico, una acumulación de sangre entre el cerebro y la membrana que lo cubre, presumiblemente tras un golpe. Se realizó una intervención quirúrgica para drenar ese hematoma en la Fundación Favaloro y se ordenó reposo por varias semanas.

Además, en 2014 se informó que sufrió una fractura en el tobillo izquierdo producto de una caída en su domicilio, lo que requirió cuidados médicos aunque no dejó secuelas graves que alteraran su rol público de manera sostenida.

Un antecedente distinto pero igualmente significativo ocurrió en noviembre de 2021, cuando Kirchner fue sometida a una histerectomía total en el mismo Sanatorio Otamendi, intervención programada para tratar un pólipo uterino sospechoso. En ese caso, el procedimiento se realizó por vía laparoscópica y la recuperación fue descrita como normal por los médicos.

A lo largo de los años también se han mencionado en distintos informes médicos cuadros de hipotensión arterial crónica, que en varias ocasiones obligaron a suspender actividades oficiales por bajones de presión y momentos de reposo bajo supervisión médica.