Invertir $6.000.000 en plazo fijo: cuánto rinde en junio de 2026

Conocé la herramienta que te permite saber el monto de ganancia que obtendrás desde el momento en que depositas tu plata en la entidad financiera.

Un cambio en la tasa impacta directamente sobre el interés que recibirá el ahorrista al finalizar los 30 días.

El plazo fijo continúa entre las alternativas disponibles por quienes buscan preservar sus ahorros, con un nivel de riesgo reducido y conocer de antemano el rendimiento de la inversión. Esta herramienta financiera permite depositar un monto determinado durante un plazo previamente establecido y cobrar al vencimiento el capital, junto con los intereses acordados desde el inicio de la operación.

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Las entidades bancarias publican distintas tasas nominales anuales (TNA), ya que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de establecer un piso mínimo para este tipo de colocaciones . Esa libertad explica las diferencias que existen entre un banco y otro, por lo que comparar las condiciones disponibles resulta un paso previo antes de decidir dónde invertir.

La apertura de un plazo fijo suele realizarse de manera online desde el home banking o la aplicación del banco. El procedimiento consiste en ingresar al apartado de inversiones o plazo fijo, indicar el monto que se desea colocar, seleccionar el plazo de 30 días y confirmar la operación. Una vez completado el trámite, conviene conservar el comprobante digital o impreso para cualquier consulta o eventual reclamo.

Si se toma como referencia una TNA del 19%, una inversión de $6.000.000 durante 30 días genera un interés estimado de $93.698,63 . En ese escenario, al finalizar el plazo el ahorrista recibiría aproximadamente $6.093.698,63, siempre que no reinvierta el dinero y que no existan retenciones extraordinarias sobre la operación.

Qué consideraciones tomar antes de invertir en un plazo fijo

Los ahorristas necesitan analizar varios aspectos antes de elegir una entidad financiera. La tasa nominal anual constituye uno de los principales factores, aunque no es el único elemento que puede influir en el resultado final de la inversión. Cada banco establece condiciones particulares para este producto. Algunas entidades solicitan montos mínimos para abrir la colocación; otras fijan límites específicos para determinadas operaciones. También existen diferencias en materia de renovaciones automáticas y en las condiciones previstas para cada plazo fijo.

Las dos variables principales a tener en cuenta son:

previsibilidad : Aparece entre las principales ventajas de esta herramienta. El inversor conoce desde el primer momento cuál será el interés que cobrará al vencimiento, sin depender de las variaciones diarias del mercado financiero

: Aparece entre las principales ventajas de esta herramienta. El inversor conoce desde el primer momento cuál será el interés que cobrará al vencimiento, sin depender de las variaciones diarias del mercado financiero inflación: Si el incremento de los precios supera la tasa pactada por el banco, el rendimiento obtenido puede perder capacidad de compra. Por ese motivo, muchos ahorristas comparan la TNA con las proyecciones de inflación antes de tomar una decisión

Cada entidad actualiza sus tasas con frecuencia. Esa dinámica obliga a revisar los porcentajes vigentes justo antes de confirmar la inversión, ya que una diferencia de algunos puntos porcentuales puede modificar el rendimiento esperado sobre un mismo capital.

plazo fijo inversiones Depositphotos

TNA de los diferentes bancos

Las tasas nominales anuales informadas para los plazos fijos online a 30 días muestran diferencias entre las principales entidades financieras.

Banco de la Nación Argentina: 19%

Banco Galicia: 15%

BBVA: 18,75%

Banco Santander: 14,5%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%

Banco Macro: 18,5%

ICBC: 17,2%

banco Ciudad: 17%

Banco Patagonia: 16%

Banco Credicoop: 17,5%

El mercado también registra porcentajes superiores en otras entidades. Banco Meridian y Banco VOII ofrecen una TNA del 23%, mientras que el Banco de la Provincia de Buenos Aires presenta opciones de 19,5% y 21%, según la modalidad disponible. Estas diferencias reflejan la importancia de revisar las condiciones vigentes antes de concretar la colocación.

La comparación entre bancos permite evaluar cuál ofrece el mejor rendimiento para un mismo plazo de inversión. La simulación realizada con una TNA del 19% sirve únicamente como referencia para estimar el rendimiento de una inversión de $6.000.000. El resultado definitivo dependerá del porcentaje vigente en la entidad elegida al momento de constituir el plazo fijo y de las condiciones particulares establecidas por cada banco.